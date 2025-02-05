تطورات جديدة بشأن القضية الفلسطينية

عاجل- بعد تصريحات ترامب الصادمة بشأن غزة.. غضب عالمي وانفجار دبلوماسي ( تفاصيل).

شهدت الساعات القليلة الماضية غضب عالمي بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تم توجيه الانتقادات إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إثر إعلانه عزم بلاده السيطرة على قطاع غزة، ونقل الفلسطينيين نهائيا منه.

ووصفت حماس تلك التصريحات بالعبثية حيث أوضح بعض قيادي الحركة اليوم الأربعاء، إن تصريحات ترامب تعتبر "سخيفة" و"عبثية"، مضيفا أن "أي أفكار من هذا النوع كفيلة بإشعال المنطقة".

كما اعتبر مساء أمس أن دعوة سكان القطاع للمغادرة بأنها "طرد من أرضهم".

وشدد حماس بأن هذه الخطوة تعتبرها "وصفة لإنتاج الفوضى والتوتر في المنطقة"، وأكدت أن "أهل غزة لن يسمحوا بتمرير هذه المخططات".

غضب دولي عارم بشأن تصريحات دونالد ترامب

دونالد ترامب

ويرى السيناتور الأمريكي الديمقراطي، كريس ميرفي، أن مقترح ترامب قد يشعل حربا لمدة عقود في الشرق الأوسط، ويجب التراجع عن تصريحاته.

كما أكدت المملكة العربية السعودية موقفها الراسخ والثابت من قيام الدولة الفلسطينية.

حيث أكدت وزارة الخارجية في بيان، سابق، اليوم الأربعاء، أن "ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شدد على هذا الموقف بشكل واضح وصريح لا يحتمل التأويل بأية حال من الأحوال".

فيما تؤكد مصر رفض مساعي دولة الاحتلال، والولايات المتحدة الأمريكية في تهجير الفلسطنيين، من أرضهم وتصفيه الفضية على حساب الدولة والشعب المصري.

فيما شدد رئيس وزراء أستراليا، أنطوني ألبانيز، على أن موقف بلاده تجاه غزة لم يتغير، مشددا على التمسك بـ "حل الدولتين".

يشار إلى أن رئيس دولة الأحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو كان قد سافر منذ أيام قليلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل عقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن بحث مستجدات القضية الفلسطينية والتي شهدت تطورات كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية.