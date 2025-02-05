بالأرقام.. ربع مليار جنيه إيرادات "الدشاش" ب مصر والدول العربية

تصدر فيلم "الدشاش" للنجم محمد سعد الإيرادات بمصر والدول العربية حيث وصلت إيراداته إلى أكثر من ربع مليار جنيه وجاءت على النحو التالي حصل على ٦١ مليون جنيه إيرادات بمصر والدول العربية إلى أكثر من ١٩٠ مليون جنيه ليصل إجمالي إيراداته حتى الآن إلى أكثر من ربع مليار جنية.

حيث أحتل المركز الأول في شباك التذاكر المصري وكذلك الأول ب شباك التذاكر الكويتي والعراقي منذ نزوله بالسينمات في ٢٤ يوم عالتوالى وأيضا قد دخل قائمة ال top 5 في شباك التذاكر السعودي وكذلك الإماراتي في ٢٨ يوم عالتوالي منذ عرضه بالسينمات.

فريق عمل الدشاش:

"الدشاش" بطولة كل من محمد سعد وباسم سمرة وزينة وخالد الصاوي ونسرين أمين ونسرين طافش ومريم الجندي ورشوان توفيق وإنتاج محمد رشيدي وإخراج سامح عبد العزيز ويتم عرضه الان بجميع دور العرض السينمائية بمصر وجميع الدول العربية.

أحداث فيلم الدشاش:

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، يقدم محمد سعد خلاله شخصية رئيس عصابة وبلطجى متزوج من نسرين طافش، فيما تظهر نسرين أمين بدور راقصة ضمن أحداث العمل.

يعود النجم محمد سعد إلى شاشة السينما بفيلم “الدشاش” بعد غياب استمر 5 سنوات، حيث كان آخر أعماله فيلم “محمد حسين” الذي عُرض عام 2019، شارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، منهم مي سليم، سمير صبري، فريال يوسف، ويزو، نبيل عيسى، بيومي فؤاد، حسن عبد الفتاح، محمد ثروت، محمد شاهين، أحمد صيام، حمدي الوزير، مصطفى حشيش، الشحات مبروك، ميسرة، حمادة صميدة، وفاطمة كشري. الفيلم من تأليف شريف عادل وإخراج محمد علي.