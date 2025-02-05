نجم ريال مدريد يرفض عرضًا إنجليزيًا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

رفض أحد نجوم ريال مدريد، فكرة الذهاب إلى الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية التي أغلقت رسميًا في أوروبا قبل يومين.

وست هام يطلب إندريك 

تقدم نادي وست هام يونايتد، بعرض رسمي إلى ريال مدريد من أجل ضم البرازيلي إندريك مهاجم الفريق، حسب ما أوردته صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه ريال مدريد وأيضًا إندريك رفضا المقترحات المقدمة من وست هام لضم اللاعب في الفترة الشتوية.

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ويفضل إندريك، وكذلك ريال مدريد، الاستمرار في كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وعدم الانتقال بنظام الإعارة إلى أي نادٍ آخر.

إندريك وست هام ريال مدريد

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