محافظ المنيا يكرم موظفى إدارة خدمة المواطنين تقديرًا لجهودهم ويؤكد: قدوة يُحتذى بها

كرّم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم، موظفي إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وذلك تقديرًا لهم على ما يبذلونه من مجهودات وتفانيهم في العمل لمساهمتهم الفعالة في رفع مؤشر إنجاز المحافظة ومتابعة وحل شكاوى المواطنين خلال عام 2024، وذلك في احتفالية خاصة أقيمت بقاعة بالديوان العام للمحافظة، بحضور القيادات التنفيذية وعدد من الإعلاميين والصحفيين.

قال المحافظ، أنه وضع من اليوم الأول مصلحة المواطن أمام عينيه وجعلها اولوية، مؤكدًا أن تحقيق مصلحة المواطن هدف نتعاون جميعا لتحقيقه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتواصل مع المواطنين وتلبية مطالبهم وشكواهم لافتًا إلى العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأشاد المحافظ خلال كلمته بأداء إدارة خدمة المواطنين، مؤكدًا أنها حققت نسبة إنجاز 100% في منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ومبادرة “صوتك مسموع” للعام الخامس على التوالي، حيث تم التعامل مع 8041 شكوى ضمن المنظومة، و355 شكوى ضمن المبادرة، وبلغت نسبة إنجاز الشكاوى الورقية 99% من إجمالي 9448 شكوى، كما تم عقد 19 لقاءً جماهيريًا تم خلالهم بحث وحل 1042 شكوى مباشرة مع المواطنين.

وأعرب اللواء كدواني عن فخره بموظفي خدمة المواطنين، مؤكدًا أنهم يمثلون الواجهة الأولى التي يتعامل معها المواطن، وأن عملهم لا يقتصر على تلقي الشكاوى فقط، بل يمتد إلى البحث عن الحلول والتنسيق بين الجهات المختلفة لضمان سرعة الاستجابة، مؤكدا حرص المحافظة على تكريم النماذج الإيجابية ليكونوا قدوة يُحتذى بها.

وفي كلمتها خلال الاحتفالية، وجهت نجلاء حمدي مديرة إدارة خدمة المواطنين الشكر لمحافظ المنيا لدعمه المستمر في رفع كفاءة الجهاز الإداري، وتطوير الخدمات الحكومية، مما ساهم في تعزيز رضا المواطنين عن أداء المؤسسات المحلية.

وأكدت أن موظفي الإدارة يواصلون العمل بإخلاص وتفانٍ، واضعين مصلحة المواطن في المقام الأول، ومعتبرين أن خدمة الناس ليست مجرد وظيفة، بل رسالة إنسانية ومسؤولية وطنية.

وفي ختام الحفل، قام المحافظ بتكريم العاملين المتميزين، ومسؤلى البوابة الالكترونية بالوحدات المحلية ومراكز الخدمات، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تطوير الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.