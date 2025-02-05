تشكيل الزمالك لمواجهة الطيران في دوري الكرة النسائية

أعلن عادل حسين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات"، عن تشكيل فريقه، استعدادًا لمواجهة الطيران، المقرر لها بعد قليل، على ملعب الأخير، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر للدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: سارة نائل

خط الدفاع: حنين هشام - سمر محمد - علياء عطا الله - ماهيتاب حسني

خط الوسط: مها سامي - سينثيا أونديكشي أكو - جميلة ياسر - شيماء علي - أية إبراهيم

خط الهجوم: ياتوندي أتنوكي فاچوبي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: "نعمة سيد، لوجين ياسر، حبيبة محمد، حبيبة إسماعيل، رقية مصطفى، نور الهدى محمد، ميشلين يني نيكولا".