تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة الاسماعيلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة الاسماعيلي

وأكد المدير الفني في حديثه مع اللاعبين  على ضرورة مواصلة العمل والتركيز بكل قوة خلال الفترة الحالية، استعدادًا للمباريات المقبلة.

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وشدد جروس على ضرورة التركيز فقط على حصد نقاط المباراة المقبلة، والعمل على تلافي الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في المباراة السابقة.

وشرح المدير الفني بعض الجوانب الخططية والفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعدادًا للقاء المقبل.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة  لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.
 

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