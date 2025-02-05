عبد الله السعيد يواصل برنامجه التأهليلي

الفجر الرياضي
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

واصل عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي الموضوع له لتجهيزه للمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية خلال الفترة المُقبلة.

عبد الله السعيد يواصل برنامجه التأهليلي

ويؤدي عبد الله السعيد برنامجًا تأهيليًا خاصًا خلال الفترة الحالية، تحت إشراف الجهاز الطبي، في ظل الإصابة التي يعاني منها 
وكانت عبارة عن آلام أسفل الظهر وفي عضلة السمانة.

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس راحة للاعب من التدريبات الجماعية خلال هذه الفترة حتي يتم تجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة  لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.

مواد متعلقة

تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة الاسماعيلي

جيلسون دالا وبولبينه يدخلان حسابات الزمالك في الميركاتو الشتوي
ads

الأكثر قراءة

عاجل ـ ترامب يصب الزيت على النار.. تصريحاته عن غزة تثير أزمة دولية غير مسبوقة ( هنا التفاصيل)

شبانة: أورلاندو يصدم الأهلي بخطاب رسمى

عاجل.. هاني أبو ريدة يرفض طلب حسين لبيب

عاجل- بعد تصريحات ترامب الصادمة بشأن غزة.. غضب عالمي وانفجار دبلوماسي (تفاصيل)

عاجل.. وزير المالية: لدينا فرص واعدة لدفع مسار التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري مع أوكرانيا

مفاجأة في عقد كين مع بايرن ميونخ

بعد مشاركتها بوسترات "وتقابل حبيب".. الجمهور يطالب ياسمين عبد العزيز بدعم راندا البحيري

مفاجأة بشأن عقد هاري كين مع بايرن ميونخ