عمر جابر يواصل التدريبات التأهيلية على هامش مران الزمالك

الفجر الرياضي
عمر جابر
عمر جابر

خاض عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

عمر جابر يواصل التدريبات التأهيلية على هامش مران الزمالك

جاء ذلك وفقًا للبرنامج التدريبي والتأهيلي الموضوع للاعب، لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة مع الفريق، بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية خلال مباراة بيراميدز الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى اللاعب الفقرة التأهيلية والبدنية مع زملائه بالفريق، قبل أن يؤدي تدريبات خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

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ولم يشارك عمر جابر في باقي فقرات المران وفقًا للبرنامج التأهيلي الموضوع له.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة  لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.

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