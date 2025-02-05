تفاصيل مران الزمالك اليوم استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام لاعبو الفريق بأداء العديد من التدريبات التأهيلية المتنوعة تحت قيادة شيخ بوزيان مدرب الأحمال بالفريق، بالإضافة خوض فقرة باستخدام الكرة.

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عمر جابر يواصل التدريبات التأهيلية على هامش مران الزمالك

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تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة الاسماعيلي

وحرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق على متابعة الفقرة التأهيلية وقام بالاطمئنان على حالة اللاعبين قبل المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة  لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.

الزمالك الإسماعيلي الدوري المصري

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