كيفية مشاهدة قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تستضيف العاصمة القطرية، الدوحة، قرعة دور ربع نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية نسخة الموسم الجاري 2024-25.

سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

تقام مراسم سحب قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في قطر، يوم الخميس 20 فبراير الجاري.

وأعلنت مجموعة beIN الإعلامية، استضافة استديوهاتها في الدوحة لفعاليات قرعة ربع نهائي دوري الأبطال وكأس الاتحاد “الكونفدرالية”، يوم 20 فبراير الجاري بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنطلق مراسم قرعة دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية، أولًا، عند الرابعة مساء يوم 20 فبراير، ويليها قرعة دوري الأبطال في الخامسة بتوقيت مدينة القاهرة.

ويشهد دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، تواجد الأهلي حامل اللقب وبيراميدز، ولا زال فريقا الزمالك والمصري البورسعيدي منافسين في الدور القادم من الكونفدرالية.

beIN twitter CAF الاتحاد الافريقي لكرة القدم الاتحاد الإفريقي الزمالك والمصري

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