أولياء أمور مصر: تفعيل مبادرة هنساعد بعض لتبديل الكتب المدرسية

أخبار مصر
مبادرة هنساعد
مبادرة هنساعد

أعلنت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر،  تفعيل مبادرة "هنساعد بعض" لتبادل الكتب المدرسية من جديد لهذا الترم نظرًا لاستمرار  إرتفاع أسعار الكتب الخارجية بشكل مبالغ فيه مما يترتب عليه ضرورة التفكير خارج الصندوق لتوفير  بند شراء الكتب الخارجية.

وأضافت الحزاوي: أن مع انتهاء الترم الأول للعام الدراسي الحالي نناشد أولياء الأمور بالمحافظة علي الكتب الخارجية والملازم وعدم التخلص منها، فيمكن تبادل تلك الكتب مع الغير بعد انتهاء العام الدراسي الحالي كما يمكنهم التعاون فيما بينهم في تبادل كتب الخارجية والملازم خلال الترم الثاني.

وناشدت المدارس بتبني الفكرة على صفحتها حتى يسهل على أولياء الامور القيام بالتبادل وليكن بتخصيص يوم معين في الأسبوع لذلك.

 

ارتفاع أسعار الكتب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية إجازة نصف العام اسعار الكتب الخارجية الامتحانات التربية والتعليم والتعليم الفني

مواد متعلقة

غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة

عبداللطيف يزور جامعة كامبريدج ويبحث مع المدير العام لمجموعة التعليم الدولى بالجامعة

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس محافظة القاهرة.. استعلم الأن

خبير تربوي يوجه نصائح هامة لطلاب الثانوية العامة لتحقيق التفوق

كاثرين مكينيل تشيد بجهود وزير التعليم في التغلب على الكثافات الطلابية والعجز في المعلمين

وزير التعليم يستعرض مع مدير أكاديمية "Ofsted" معايير اعتماد ومتابعة المدارس في بريطانيا

وزير التعليم يلتقى مستشار أول المدارس لمناقشة سبل الاستفادة من آليات نظام التعليم البريطاني

وزير التعليم يصدر قرارا وزاريا بالحركة الدورية لمديري ووكلاء المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية
ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. مصدر في الأهلي يكشف موعد عودة وسام أبو علي للمشاركة

عاجل ـ ترامب يصب الزيت على النار.. تصريحاته عن غزة تثير أزمة دولية غير مسبوقة ( هنا التفاصيل)

عاجل.. هاني أبو ريدة يرفض طلب حسين لبيب

علاء إبراهيم: لا توجد مقارنة بين رمضان صبحي وبن شرقي.. والأولى كانت عودته

مجلس النواب الأردني يقترح إصدار قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن

الطماطم: بين الفوائد الصحية والأضرار المحتملة

نجم الأهلي السابق ينتقد الصفقات الجديدة

موعد مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية