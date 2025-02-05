رئيس جامعة أسيوط: مستشفى الأمراض العصبية تستقبل 64163 حالة مرضية خلال 2024

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الاربعاء تقريرًا مقدمًا من الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن أنشطة وإنجازات مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب الجامعي، خلال عام 2024 تحت إشراف الدكتور محمد عبدالباسط خلاف مدير المستشفى

واستعرض التقرير؛ الحالات، التي تم استقبالها بمستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب والتي تضمنت؛ استقبال (64163) حالة من المترددين في الأيام العلاجية، واستقبال العيادات الخارجية لعدد (13312) حالة تم فحصها، ومناظرتها، وتقديم الخدمات الطبية، والفحوصات المختلفة، كما بلغ عدد المرضى المترددين على نفقة الدولة (18493)، ووصل عدد حالات الدخول (10242)، وحالات دخول اليوم الواحد (679)، وحالات الطوارئ (1405)، والعمليات(1819)

ورصد التقرير؛ عدد المرضى المترددين على المستشفى من مختلف المحافظات؛ حيث بلغ(8538) حالة، تضمنت من محافظة أسيوط (5716) حالة، ومن محافظة سوهاج (1250)، ومن محافظة المنيا (488)، ومن محافظة قنا (395)، ومن محافظة الأقصر (121)، ومن محافظة أسوان (207)، و(188) حالة من محافظة الوادي الجديد، و(173) حالة من المحافظات الأخرى، و(18) حالة من الوافدين من مختلف الدول العربية.

ورصد التقرير؛ أن إجمالي الحالات المترددة على وحدة فسيولوجيا الأعصاب بالمستشفى بلغ (8631) حالة؛ بواقع (225) حالة حقن متعدد، و(331) جلسات فصل بلازما، و(2210) رسم مخ، و(5433) رسم عضلات، و(133) جلسات تنبيه مغناطيسي، و(13) حالة رسم مخ بالفيديو، و(286) أشعة تليفزيونية على شرايين الرقبة.

وجاء في التقرير؛ الحصاد السنوي الصادر عن المستشفى، أن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ افتتح قاعة المؤتمرات الكبرى بالمستشفى والتي تم إنشاؤها على الطراز الحديث، ومزودة ب (4) شاشات تفاعلية حديثة على أعلى مستوى، بتكلفة إجمالية (مليون و600 ألف جنيه)، بطاقة استيعابية (80) شخصًا، وأعمال تجديد وتطوير عدد (٤) قاعات تدريس بأحدث الوسائل التعليمية الحديثة المستخدمة في عملية التدريس، والتدريب الخاصة بالعلوم النفسية، والعصبية، وجراحة المخ والأعصاب.

وكشف التقرير؛ افتتاح عيادة الدعم النفسي لمرضى الأورام بمستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب (عيادة تيبس العضلات)؛ وذلك لتقديم كافة أوجه الدعم، والرعاية النفسية، والعلاجية لمرضى الأورام.

ورصد التقرير؛ رفع كفاءة العناية المركزة لمرضى جراحة المخ والأعصاب ليصل عدد الأسره بها إلى (7) أسرة، ورفع كفاءة العناية المركزة ووحدة السكتة الدماغية، من خلال تحديث الأجهزة وزيادة عدد الأسرة إلى (8) أسرة كهربائية، ورفع كفاءة عناية متوسطة مخ وأعصاب ليصل عدد الأسرة إلى (12) سرير، وتزويدها بعدد (5) مونيتور، إنشاء وتفعيل صيدلية الطوارئ.

وأشار التقرير؛ إلى جهود مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب، في القضاء على قوائم الانتظار؛ من خلال تفعيل إجراء الجراحات الخاصة بقوائم الانتظار.

واستعرض التقرير العديد من الإنجازات المميزة التي حققها مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب في الجوانب الإدراية، والطبية وجودة الرعاية الصحية، والتدريب، والصحة والسلامة المهنية، وإنجازات تخص العاملين؛ فضلًا عن استكمال خطة تدريب التمريض والعاملين، وذلك لتجهيز العاملين لمتطلبات هيئة الاعتماد والرقابة الصحية من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية الإدارية والطبية.

كما عقدت؛ مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب خلال عام 2024، الكثير من الندوات، وورش العمل المتخصصة بالتعاون والاشتراك مع كبرى المستشفيات العالمية، والوحدات الطبية والهادفة إلى رفع كفاءة الأطباء بها، وتدريبهم على أحدث ما تم التوصل إليه في العلم في ذات التخصص.