مدير تعليم الشرقية يناقش استعدادات النصف الثاني من العام الدراسي

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مدير تعليم الشرقية
مدير تعليم الشرقية

 


عقد محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة استعدادات الإدارات التعليمية لاستقبال النصف الثاني من العام الدراسي.

حضر الاجتماع مديرو عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديرو المراحل التعليمية، بالإضافة إلى إدارة المتابعة. كما حضر عبد الرحمن عبد اللطيف وكيل المديرية، وصلاح العزازي مدير إدارة الأمن، وأحمد شريف مدير إدارة التخطيط والمتابعة.


وجه وكيل أول الوزارة خلال الاجتماع بضرورة متابعة استعداد المدارس في جميع المراحل التعليمية، من الإبتدائية حتى الثانوية العامة والفنية،كما شدد على ضرورة التأكد من وصول الكتب الدراسية إلى المدارس، وإعداد الجداول الدراسية، وتوزيع المهام على المعلمين، بالإضافة إلى متابعة الالتزام بجداول الإشراف اليومي.

 

كما تم التأكيد على أهمية تفعيل الأنشطة التربوية، وتنظيم ندوات توعوية للطلاب حول القضايا المهمة مثل مخاطر الألعاب الإلكترونية، التدخين، المخدرات، وسوء استخدام الإنترنت، فضلًا عن تعزيز روح الانتماء الوطني.


وأشاد وكيل أول الوزارة بدور مجالس الآباء والأمناء والمشاركة المجتمعية في تحسين البنية التعليمية داخل المدارس، مؤكدًا على أهمية تكريم العاملين المتميزين، تشجيعًا لهم على مواصلة جهودهم في تحسين العملية التعليمية.

الشرقية التعليم

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