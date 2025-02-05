فقرة فنية متنوعة بمران الزمالك تحت قيادة جروس

الفجر الرياضي
جروس
جروس

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية متنوعة للاعبين خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

فقرة فنية متنوعة بمران الزمالك تحت قيادة جروس

وأدى لاعبو الفريق العديد من الجوانب التكتيكية الخاصة تحت قيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق.
وحرص المدير الفني وجهازه المعاون على منح اللاعبين التعليمات الفنية خلال هذه الفقرة.

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الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة الإسماعيلي بتدريبات خططية خاصة

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة  لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.
 

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