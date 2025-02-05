وكيل تعليم أسيوط لـ "لفجر": اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الخميس أو الجمعة
صرح محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط للفجر اليوم الأربعاء أن من المقرر اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي من اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط غدا الخميس أو بعد غدا الجمعة
والجدير بالذكر أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط 80306 طالب وطالبة موزعين على 240 لجنة امتحانية على مستوى مدارس محافظة أسيوط
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