وكيل تعليم سوهاج يتابع فاعليات الدورة التدريبية للمعلمين بالمرحلة الابتدائية

وجه الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج بضرورة الإستمرار فى توفير كافه الإمكانيات لتوفير كافة سبل الراحة للمعلمين لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة ونقل الخبرات العلمية والعملية بينهم خلال ورش العمل والبرامج التدريبية التى تنفذها الوزارة لرفع الكفاءة المهنية والتنمية المستدامة للمعلمين بمختلف المراحل التعليمية.



جاء ذلك خلال متابعته لفعاليات البرنامج التدريبي وورش العمل لمعلمى ومعلمات المرحلة الابتدائية بمدرسة سوهاج الثانويه بنات برفقة مرفت عبد العظيم مدير إدارة التدريب بالمديرية والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية ضمن المرحلة الثالثة لمشروع ( التعليم من أجل الغد) لرفع وتنمية مهارات المعلمين بالمرحلة الابتدائية ( قيادة مدرسيه - موجهين - معلمين)