رئيس أزهر مطروح يجتمع بمعلمي الحصة الجدد

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رئيس المنطقة الأزهرية
رئيس المنطقة الأزهرية بمطروح

اجتمع الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، ظهر اليوم الاربعاء، بمعلمي الحصة الجدد، عقب إنهاء إجراءات توقيع العقود، بقاعة التدريب، بديوان عام المنطقة الأزهرية، بحضور الأستاذ محمود الحلبي، الوكيل الثقافي للمنطقة.


وأكد فضيلته خلال الاجتماع، أن الأزهر الشريف يهدف من خلالهم إلى ضخ دماء جديدة في شريان العملية التعليمية، والتأكيد على رسالتهم التعليمية التي هي من أسمى الرسائل التي أوصى بها الأنبياء والرسل.

واستعرض فضيلته خلال الاجتماع تطبيق القرارات المنظمة للتقييمات والواجبات المعهدية وكراسة الحصة، ومسئولية المعلمين بالمتابعة المستمرة للمناهج الدراسية.

وفي ختام الاجتماع حث رئيس المنطقة المعلمين الجدد بالتفاني والإخلاص في العمل، والتعاون والتكاتف من أجل مصلحة الطالب والنهوض بالعملية التعليمية.

أزهر مطروح التربوية الإدارة المركزية العملية التعليمية المنطقة الازهرية مصلحة الطالب

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