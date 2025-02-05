انطلقت اليوم ورشة العمل بعنوان “اكتشاف وتنمية المواهب” التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ضمن فعاليات اطلاق مشروع المواهب تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA وحاضر فيها أنطوني بافو، مسئول التطوير بالاتحاد الدولي.

انطلاق ورشة العمل لاكتشاف وتنمية المواهب تحت إشراف فيفا

شارك في ورشة العمل العديد من المدربين المصريين علي جميع الأصعدة.

ويهدف مشروع فيفا لتطوير المواهب لمساعدة الاتحادات الوطنيّة الأعضاء علي استغلال إمكانياتها بأفضل شكل ممكن والحرص علي أكتشاف وتطوير مهارات اللاعبين، فضلًا عن تطوير المدربين من خلال ورش تدريبية والمساعدة في رفع مستوي منتخبات الرجال والسيدات حوّل العالم علي المدي البعيد.

تأتي الورشة في إطار استراتيجية الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير كرة القدم المصرية، من خلال استثمار العلاقات المتميزة التي تربط بين المهندس هاني أبو ريدة ومسئولي “فيفا”.