عاجل.. مصدر في الأهلي يكشف موعد عودة وسام أبو علي للمشاركة

الفجر الرياضي
وسام أبو علي
وسام أبو علي

كشف مصدر داخل  النادي الأهلي، موعد عودة وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، للمشاركة في مباريات الفريق.

ويغيب وسام أبوعلي عن مواجهة بتروجيت غدًا الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز، بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وأشار الجهاز إلى إمكانية عودة وسام ابوعلي أمام غزل المحلة في المباراة التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل، ولكن هناك اتجاهات  لدى مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بالدفع باللاعب في مباراة الإسماعيلي المحدد لها يوم 17 فبراير الجاري.

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وخاض وسام ابوعلي تدريبات بدنية أمس رغم حصول اللاعبين على راحة إلا أنه ظهر بشكل جيد خلال التدريب الذي خاضه مع المغربيين اشرف داري وأشرف بن شرقي.

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بتروجيت غدا الخميس   في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز.
 

7 فبراير الدوري المصري الممتاز الدوري المصري الدوري الممتاز النادى الاهلى بطولة الدوري الممتاز نادي الأهلي

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