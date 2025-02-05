بيئة سكاكا تقيم فعاليات تثقيفية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان

السعودية
بوابة الفجر

 نظّم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بسكاكا، حزمة فعاليات تثقيفية بمناسبة اليوم العالمي لمرض السرطان الذي يصادف الرابع من شهر فبراير من كل عام، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية.
وأكد مدير المكتب الدكتور عقاب بن مخيلف الرويلي، دور مختبر متبقيات المبيدات في الكشف المبيدات والتحقق من خلو المنتجات الزراعية من أي زيادة عن الحدود المسموح بها من بقايا المبيدات، وقد يكون للمبيدات الزراعية تأثيرات سمية حادة أو مُزمنة تتسبب في الأمراض السرطانية.
وقدمت الجهات المشاركة جرعات التثقيف الصحي وبيان أهمية المتابعة الدورية والأخذ بالتعليمات الصحية، وتم تقديم النصائح المباشرة والاستشارات الطبية وتوزيع البروشورات التوعوية للزوار

الاستشارات الطبية الأمراض السرطانية الجهات الحكومية الجهات المشاركة المتابعة الدورية اليوم العالمي للسرطان جهات الحكومية متبقيات المبيدات وزارة البيئة والمياه والزراعة
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. مصدر في الأهلي يكشف موعد عودة وسام أبو علي للمشاركة

عاجل ـ ترامب يصب الزيت على النار.. تصريحاته عن غزة تثير أزمة دولية غير مسبوقة ( هنا التفاصيل)

عاجل.. هاني أبو ريدة يرفض طلب حسين لبيب

علاء إبراهيم: لا توجد مقارنة بين رمضان صبحي وبن شرقي.. والأولى كانت عودته

موعد مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

الأهلي يكشف للفجر الرياضي الموقف النهائي لتجديد معلول.. وقرار كولر وبيبو

مجلس النواب الأردني يقترح إصدار قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن

نجم الأهلي السابق ينتقد الصفقات الجديدة