بيئة سكاكا تقيم فعاليات تثقيفية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان

نظّم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بسكاكا، حزمة فعاليات تثقيفية بمناسبة اليوم العالمي لمرض السرطان الذي يصادف الرابع من شهر فبراير من كل عام، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية.

وأكد مدير المكتب الدكتور عقاب بن مخيلف الرويلي، دور مختبر متبقيات المبيدات في الكشف المبيدات والتحقق من خلو المنتجات الزراعية من أي زيادة عن الحدود المسموح بها من بقايا المبيدات، وقد يكون للمبيدات الزراعية تأثيرات سمية حادة أو مُزمنة تتسبب في الأمراض السرطانية.

وقدمت الجهات المشاركة جرعات التثقيف الصحي وبيان أهمية المتابعة الدورية والأخذ بالتعليمات الصحية، وتم تقديم النصائح المباشرة والاستشارات الطبية وتوزيع البروشورات التوعوية للزوار