علاء إبراهيم: لا توجد مقارنة بين رمضان صبحي وبن شرقي.. والأولى كانت عودته

الفجر الرياضي
أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

انتقد علاء إبراهيم نجم النادي الأهلي السابق، تعاقد المارد الأحمر مع المغربي أشرف بن شرقي، مفضلًا عودة رمضان صبحي إلى صفوف الفريق مرة أخرى.

علاء إبراهيم يفضل عودة رمضان صبحي على ضم بن شرقي

وقال علاء إبراهيم في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: لماذا لا يعود رمضان صبحي إلى الأهلي، ولو تم رفع السماعة عليه لجاء تحت النادي الأهلي، ولو السبب في المسألة الماضية فلماذا تعاقد الأهلي مع إمام عاشور؟.

وتابع نجم الأهلي السابق: رغم تعرضه للشتائم، لم يتفوه رمضان صبحي بأي كلمة عن الأهلي منذ رحيله، وجمهور الأهلي شعر بعدم تجاوزه.

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وواصل إبراهيم: لا توجد مقارنة بين رمضان صبحي وأشرف بن شرقي، وعودة رمضان صبحي كانت أهم، وشخصية وروح النادي الأهلي لا يحصل عليها أي أحد، وورمضان صبحي حصل عليها وتعلمها داخل النادي.

واختتم علاء إبراهيم تصريحاته: الأهلي يتميز دائما برجولته وبروحه، ويفوز دائما بفضل هذه الروح أكثر من الفنيات، وغيرة رمضان صبحي على الأهلي كبيرة.

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