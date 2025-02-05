"مفهوم وأبعاد الأمن القومى" فى ندوة بجامعة أسيوط

نظمت إدارة التربية العسكرية بجامعة أسيوط اليوم الأربعاء حول: "مفهوم وأبعاد الأمن القومي في إطار قوى الدولة الشاملة"، ضمن فعاليات دورة التربية العسكرية جامعات.

وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف المقدم محمد ربيع كامل قائد إدارة التربية العسكرية بجامعة أسيوط.

وأعرب الدكتور المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ عن تقدير الجامعة للدور الذي تقدمه قوات الدفاع الشعبي والعسكري من خلال إدارة التربية العسكرية بجامعة أسيوط لطلابها، من تدريب وتوعية تسهم في غرس قيم الإنتماء والولاء للوطن، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على غرس القيم الصحيحة لدى أبناءها الطلاب، من خلال الندوات والمحاضرات التثقيفية، لافتا أن المحاضرة تناقش مفهوم الأمن، وجهود الدولة المصرية لتحقيقه في إطار من العدل والمساواة بين المواطنين.

كما أكد الدكتور أحمد عبد المولى؛ أهمية موضوع المحاضرة، والتي تهدف إلى تنمية روح الولاء والانتماء، وترسيخ الروح الوطنية لدى جميع الطلاب، وتأهيل الطلاب بدنيًا ونفسيًا وإعدادهم للانخراط في الخدمة الوطنية طبقًا للمراحل التجنيدية المختلفة، وتهيئتهم للتأقلم على الحياة العسكرية مبكرًا مما يساعدهم على الالتزام والانضباط الذاتي، مشيرًا إلى ضرورة تعريف الطلاب بالدور الحيوي والتنموي الذي تقوم به القوات المسلحة لدفع عجلة التنمية في مختلف المجالات.

كما أشاد المقدم محمد ربيع كامل ؛ بالتعاون مع جامعة أسيوط، وتنظيم فعاليات تنمى روح الإنتماء للوطن وترسخ المفاهيم الصحيحة لحمايته في إطار فعاليات دورات التربية العسكرية جامعات.