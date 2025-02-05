"مفهوم وأبعاد الأمن القومى" فى ندوة بجامعة أسيوط

محافظات
جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت إدارة التربية العسكرية بجامعة أسيوط اليوم الأربعاء حول: "مفهوم وأبعاد الأمن القومي في إطار قوى الدولة الشاملة"، ضمن فعاليات دورة التربية العسكرية جامعات.

وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف المقدم محمد ربيع كامل قائد إدارة التربية العسكرية بجامعة أسيوط.

وأعرب الدكتور المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ عن تقدير الجامعة للدور الذي تقدمه قوات الدفاع الشعبي والعسكري من خلال إدارة التربية العسكرية بجامعة أسيوط لطلابها، من تدريب وتوعية تسهم في غرس قيم الإنتماء والولاء للوطن، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على غرس القيم الصحيحة لدى أبناءها الطلاب، من خلال الندوات والمحاضرات التثقيفية، لافتا أن المحاضرة تناقش مفهوم الأمن، وجهود الدولة المصرية لتحقيقه في إطار من العدل والمساواة بين المواطنين.

 كما أكد الدكتور أحمد عبد المولى؛ أهمية موضوع المحاضرة، والتي تهدف إلى تنمية روح الولاء والانتماء، وترسيخ الروح الوطنية لدى جميع الطلاب، وتأهيل الطلاب بدنيًا ونفسيًا وإعدادهم للانخراط في الخدمة الوطنية طبقًا للمراحل التجنيدية المختلفة، وتهيئتهم للتأقلم على الحياة العسكرية مبكرًا مما يساعدهم على الالتزام والانضباط الذاتي، مشيرًا إلى ضرورة تعريف الطلاب بالدور الحيوي والتنموي الذي تقوم به القوات المسلحة لدفع عجلة التنمية في مختلف المجالات.

كما أشاد المقدم محمد ربيع كامل ؛ بالتعاون مع جامعة أسيوط، وتنظيم  فعاليات تنمى روح الإنتماء للوطن وترسخ المفاهيم الصحيحة لحمايته في إطار فعاليات دورات التربية العسكرية جامعات.

اسيوط الأمن الأمن القومي الان الانتماء الانضباط التثقيف التجنيد التربي الأربعا الأربعاء الالتزام الأم التربية التربية العسكرية التزام التعاون اعرب الـ ألا الات التعل أشر إشراف اضرا اطار التعلي التعليم التعليم والطلاب التنموي أربع اسيو أسيوط اليوم التنمية إدارة التربية العسكرية التي الجام

مواد متعلقة

وكيل تعليم أسيوط لـ "لفجر": اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الخميس أو الجمعة

زيارة مفاجئة لرئيس مياه أسيوط لمتابعة المشروعات بمركز الفرافرة بالوادى الجديد

محافظ أسيوط يعلن عن تنظيم 6 قوافل علاجية مجانية بقرى مركزي أبوتيج والقوصية

محافظ أسيوط: رصف الشوارع بمنطقة كوبري العمدة بمدينة البداري

زراعة أشجار وتطوير أحواض الزراعة بشوارع حي غرب أسيوط

محافظ أسيوط: ضبط 4.5 طن سكر تمويني بمركز ديروط

زيارة مفاجئة لمحافظ أسيوط لبيت ثقافة منفلوط اليوم

تفاصيل الزيارة المفاجئة لمحافظ أسيوط لمستشفى الولادة والصحة الإنجابية بمنفلوط
ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة أرسنال × نيوكاسل يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الرابطة الإنجليزية

شاهد مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد بث مباشر مجانا.. مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد | كأس الرابطة الإنجليزية

يلا شوت أرسنال LIVE.. مشاهدة مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

عاجل.. هاني أبو ريدة يرفض طلب حسين لبيب

عاجل ـ ترامب يصب الزيت على النار.. تصريحاته عن غزة تثير أزمة دولية غير مسبوقة ( هنا التفاصيل)

وزير الأوقاف يعقد الاجتماع التمهيدي لإطلاق منصة الأوقاف الرقمية

"الفجر الرياضي" يكشف الساعات الأخيرة في ميركاتو شتاء 2025.. صفقات الأهلي والزمالك (محدث)