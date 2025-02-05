مباراة أرسنال و نيوكاسل يونايتد اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية.. تترقب جماهير كرة القدم حول العالم مباراة مثيرة بين فريقي آرسنال ونيوكاسل يونايتد في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية. ستجمع المباراة الفريقين في ملعب سانت جيمس بارك بمدينة نيوكاسل، وسط توقعات بمنافسة شرسة على بطاقة التأهل للنهائي.

وتستعرض لكم بوابة الفجر الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وتسهيل جميع عمليات البحث ذات الصلة في جوجل.

لذلك ترصد بوابة الفجر الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة أرسنال ونيوكاسل من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

نتيجة المباراة السابقة بين الفريقين

انتهت مباراة الذهاب بين آرسنال ونيوكاسل بفوز الأخير بهدفين دون رد وأقيمت المباراة يوم الثلاثاء 7 يناير 2025 على استاد الإمارات، في مباراة شهدت تفوق نيوكاسل بشكل واضح. وسيكون آرسنال مطالبًا بتقديم أداء قوي في الإياب من أجل تعويض هذه الخسارة وتأمين فرصة للعب في النهائي.

موعد مباراة آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد

تُقام مباراة آرسنال ونيوكاسل مساء اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، وتنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة

يمكن متابعة مباراة آرسنال ونيوكاسل عبر قناة بي إن سبورتس HD 1، والتي تمتلك حقوق بث مباريات كأس الرابطة الإنجليزية في المنطقة العربية. وسيقوم علي محمد علي بالتعليق على المباراة.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام نيوكاسل يونايتد

من المتوقع أن يدخل المدرب ميكيل أرتيتا مباراة الإياب بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: نيتو

خط الدفاع: يورين تيمبر - ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليس - مايلز لويس سكيلي

خط الوسط: توماس بارتي - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي - كاي هافيرتز - لياندرو تروسارد

مشوار نيوكاسل يونايتد في البطولة

بدأ نيوكاسل يونايتد مشواره في البطولة بتعادل صعب مع نوتينجهام فورست 1-1، ليحقق بعدها فوزًا في ركلات الترجيح. وفي الجولة التالية، تفوق الفريق على ويمبلدون بهدف نظيف، قبل أن يحقق فوزًا مهمًا على تشيلسي بثنائية نظيفة. وفي الدور ربع النهائي، فاز نيوكاسل على برينتفورد 3-1، ليضمن مكانه في نصف النهائي.

مشوار آرسنال في البطولة

بدأ آرسنال البطولة بشكل قوي، حيث سحق بولتون واندرز بخماسية نظيفة، ثم أتبعه بفوز مريح 3-0 على بريستون نورث إيند. وفي ربع النهائي، واجه آرسنال تحديات كبيرة أمام كريستال بالاس، حيث فاز 3-2 في مباراة مثيرة ليصل إلى نصف النهائي.