عاجل.. الأهلي يعاود المفاوضات مع جيلسون دالا بعد دخول الزمالك

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن مفاجأة بشأن عودة النادي الأهلي للمفاوضات مع الأنجولي جيلسون دالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوكرة القطري.

الأهلي يعاود المفاوضات مع جيلسون دالا

وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، إن الوكرة رفع اسم جيلسون دالا من القائمة المحلية وتركه في القائمة الآسيوية، والأهلي فتح أحاديث مع الوكرة لضم اللاعب الأنجولي، ثم نسي النادي أمر اللاعب.

وتابع كريم رمزي: الزمالك طلب من الوكرة ضم دالا بشكل مجاني لضمان مشاركته بدلا من جلوسه، والوكرة رفض ذلك الأمر وطلب مقابلا للتفريط في خدماته.

وواصل رمزي: الأهلي دخل في الصفقة مجددا، وعلاقة الخطيب برئيس الوكرة جيدة ولو طلبه منه فسيفوز الأهلي بالصفقة.

وأكمل كريم رمزي: لن يترك الوكرة جيلسون دالا لـ الأهلي أو الزمالك دون مقابل، خاصة وأن هناك عرضا ثالثا من نادي الشارقة الإماراتي للحصول على خدمات اللاعب، لكن أظن أن اللاعب سيكون في مصر لأحد القطبين.

وأردف كريم رمزي: أقرب اللاعبين للزمالك هو عادل بولبينة وهو هداف الدوري الجزائري، والزمالك تقدم بعرض رسمي لفريقه وناديه يدرس العرض.

واختتم رمزي: الزمالك عرض مليون و200 ألف دولار وناديه طلب 3 ملايين دولار، والزمالك مهتم بضم هذه الصفقة رغم فتحه عدة جبهات، واللاعب لا يملك عروض أوروبية كبيرة لذلك عرض الزمالك هو العرض الأنسب للاعب وناديه.