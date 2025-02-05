محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 81.3 %

اعتمد المهندس ايمن عطيه محافظ القليوبية نتيجة امتحان الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الاولي للعام الدراسي الحالي بنسبة 81.3 %.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة 86.8% بحضور مصطفي عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة واسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الاعدادية.

وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة.

وأكد ان الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

ومن جانبه اكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات (122926) طالبا وطالبة وعدد (3330) طالب وطالبة للاعدادية المهنية وعدد (8) طلاب مكفوفين وعدد (41) لطلاب الصم وضعاف السمع، والحاضر منهم 119712 طالب وطالبة اعدادية عامة و2506 اعدادية مهنية.