285 دارسا فى امتحانات فصول محو الأمية بإدارة مطروح والضبعة

قامت مديرية الشباب والرياضة بمطروح الإدارة العامة لتنمية الشباب بمتابعة امتحانات دورة يناير 2025 لفصول محو الأمية خلال الفترة من 2/2 وحتي 6/2 / 2025وذلك لعدد 28 فصل بإدارة مطروح والضبعة والحمام بواقع285 دارس خلال هذه الدورة التدريبية..

فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور وليد رفاعى مدير عام الشباب والرياضة بمطروح بالمتابعة المستمرة لكافه الانشطه وفي إطار مبادرة المصريون يتعلمون بروتوكول التعاون المشترك بين الهيئة العامة لتعليم الكبار بمطروح ووزارة الشباب والرياضة.

وذلك تحت إشراف أسماء عبد الغفار مدير إدارة تنمية الشباب والسعيد عبد الوهاب منسق محو الأمية بمطروح.