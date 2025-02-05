سمير فكرى وإسلام مرزوق فى صفوف الاتحاد السكندرى

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

نجح مجلس ادارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى مصيلحى فى ضم سمير فكرى مهاجم المصرى البورسعيدي وإسلام مرزوق لاعب لاعب خط وسط بلديه المحله فى الانتقالات الشتوية الحالية.

سمير فكرى وإسلام مرزوق فى صفوف الاتحاد السكندرى

وتم ضم الثنائى سمير فكرى وإسلام مرزوق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وجاء ضم اللاعبين سمير فكرى وإسلام مرزوق بعد موافقة طلعت يوسف المدير الفني للفريق.

وبذلك يرتفع عدد الصفقات التى أبرمها مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى إلى خمس صفقات وهم شكرى نجيب، يوسف أسامه نبيه، محمود علاء، سمير فكرى، إسلام مرزوق.
 

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