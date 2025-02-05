وزير الأوقاف يعقد الاجتماع التمهيدي لإطلاق منصة الأوقاف الرقمية

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وزير الأوقاف خلال
وزير الأوقاف خلال الاجتماع لإطلاق منصة الأوقاف الرقمية

عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا موسعًا اليوم لمراجعة التفاصيل الفنية والإدارية الخاصة بإطلاق منصة الأوقاف الرقمية.

استعرض الحاضرون -خلال الاجتماع- منصة الأوقاف، وآليات تشغيل المنصة، والخدمات التي ستقدمها، بما يسهم في نشر الفكر الإسلامي الوسطي وتعزيز التواصل الفعال مع الجمهور، مؤكدين ضرورة أن تسهم هذه المنصة في نشر المحتوى الديني الموثوق.

وأكد وزير الأوقاف أهمية المنصة في إطار التحول الرقمي، موضحًا أنها خطوة نوعية في تطوير خدمات الوزارة، وأشار إلى أن المنصة ستتيح نشر محتوى ديني موثوق بلغات متعددة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في الرقمنة والتطوير التقني.

واستعرض الجوانب التقنية والتشغيلية لضمان سهولة الاستخدام وفاعلية الخدمات المقدمة للمستفيدين، مع تأكيد ضرورة الاستمرار في التطوير والتحديث المستمر للمنصة.

وجه وزير الأوقاف في الختام،  بضرورة العمل على إطلاق المنصة في أقرب وقت ممكن، مع تأكيد تقديم دعم فني مستمر ومتابعة الأداء لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

جاء ذلك بحضول كل من: الدكتور عبدالله حسن، مساعد الوزير لشئون المتابعة؛ والكاتب الصحفي محمود الجلاد، معاون الوزير لشئون الإعلام؛ والدكتور محمد الشحات أبو ستيت، مدير عام المركز الإعلامي؛ والمهندسة نهلة علي، مدير عام التطبيقات؛ والشيخ أحمد فتحي حجازي، عضو الإدارة العامة لبحوث الدعوة؛ والدكتورة هند علي، ببرنامج المرأة تقود بالأكاديمية الوطنية للتدريب؛ والمهندس كريم محمد سمير، مسئول السوشيال ميديا بوزارة الأوقاف.

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