المشدد 10 سنوات لعامل لاتهامه بالتعدي على طفلة وأخذ قبلة بالإجبار بالقليوبية

محافظات
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد 10 سنوات لعامل لاتهامه بالتعدي على طفلة وأخذ قبلة بالإجبار، كما حكمت بحبس المتهم 5 سنوات لحيازته مواد مخدرة بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

أحالت النيابة العامة المتهم "خليل.م.خ.م" - 24 سنة المهنة عامل - في القضية رقم 15531 لسنة 2024 قسم الخصوص والمقيدة برقم 2980 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه في يوم 11 / 10 / 2024 بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية هتك عرض المجنى عليها الطفلة "شمس.ا.م.ب" التي لم تجاوز سن الثانية عشر سنة بغير قوة أو تهديد على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز واحرز مواد مخدرة.

أكدت تحريات الرائد محمد أحمد يحيي محمود - معاون مباحث قسم شرطة الخصوص إلى صحة الواقعة على النحو الوارد بأقوال المجنى عليها وعزي قصد المتهم من ذلك هتك عرض المجني عليها.

التعدي على طفلة السجن المشدد 10 سنوات جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 81.3 %
ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة أرسنال × نيوكاسل يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الرابطة الإنجليزية

شاهد مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد بث مباشر مجانا.. مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد | كأس الرابطة الإنجليزية

يلا شوت أرسنال LIVE.. مشاهدة مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

عاجل.. هاني أبو ريدة يرفض طلب حسين لبيب

عاجل ـ ترامب يصب الزيت على النار.. تصريحاته عن غزة تثير أزمة دولية غير مسبوقة ( هنا التفاصيل)

وزير الأوقاف يعقد الاجتماع التمهيدي لإطلاق منصة الأوقاف الرقمية

"الفجر الرياضي" يكشف الساعات الأخيرة في ميركاتو شتاء 2025.. صفقات الأهلي والزمالك (محدث)