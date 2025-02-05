بمشاركة 17 محافظة..محافظ الدقهلية يشهد افتتاح معرض أيادي مصر لدعم الحرف التراثية المقام بكفر الشيخ

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محافظ الدقهلية يشهد
محافظ الدقهلية يشهد معرض أيادي مصر بكفرالشيخ


شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم معرض أيادي مصر، المقام بمحافظة كفر الشيخ، وتشارك فيه 17 محافظة، ويستمر على مدار يومين، وكان في استقباله، لواء دكتور علاء عبد العاطي محافظ كفر الشيخ، الذي أعرب عن تقديره لمحافظ الدقهلية لتلبية الدعوة والمشاركة في افتتاح هذا المعرض الذي يعد حدثا كبيرا، وفرصة مهمة لدعم الحرفيين والترويج للمنتجات التراثية المصرية، وذلك بحضور اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وعدد من نواب المحافظين.

وأعرب محافظ الدقهلية عن تقديره لدعوة محافظ كفر الشيخ، وسعادته بحضور هذا الحدث، وأكد أن الحرف والصناعات اليدوية تعكس هوية مصر، وتعمل على توفير منتجات بجودة عالية وتفتح آفاق نحو خلق فرص عمل، وأضاف أنه يدعم بكل السبل وحدة أيادي مصر الدقهلية، والتي تشارك اليوم بمجموعة متميزة من المنتجات، تشمل، أعمال الكروشيه، السجاد اليدوي، الأواني الفخارية، الفن البوهيمي، والايبوكس، صناعات زجاجية، وغيرها، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل على تعظيم الاستفادة من هذه المصنوعات، وتسويقها من خلال المعارض ومن خلال التسويق الالكتروني، وفتح مجالات تسويق جديدة.

وأشار مرزوق إلى أن الدقهلية تمتلك المواهب التي تقوم بتنفيذ العديد من الصناعات التراثية واليدوية، مؤكدا أن دعم الحرف اليدوية يمثل أحد أولويات الدولة للحفاظ على الهوية التراثية، وخلق فرص عمل مستدامة لمختلف الفئات، كما أكد أن المحافظة تعمل على توسيع قاعدة المشاركين في هذه المعارض، وتوفير الدعم اللازم للحرفيين لضمان استمرار هذه الفنون التقليدية.

وعقب افتتاح معرض أيادي مصر قام محافظ الدقهلية برفقة محافظ كفر الشيخ، ومحافظ الغربية، ونواب المحافظين، بزيارة إلى متحف كفر الشيخ لتفقد القطع الأثرية التي تعبر عن عراقة وتاريخ مصر وعمق حضارتها عبر التاريخ.

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