افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة مشتول السوق وتنفيذ 27 سوقًا بمحافظة الشرقية

في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بزيادة المعروض من السلع الغذائية بأسعار مخفضة، شهدت مدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية افتتاح “سوق اليوم الواحد”، والذي يُقام بالتعاون بين المحافظة والشركة القابضة للصناعات الغذائية، بمشاركة شركات القطاع الخاص وكبار التجار، ويستمر حتى نهاية اليوم، حيث يتم تقديم تخفيضات تصل إلى 30% عن أسعار الأسواق الأخرى

كما تم تنظيم سوق اليوم الواحد بمدينة منيا القمح وبلبيس يوم الأربعاء من كل أسبوع، ضمن خطة الوزارة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية، وتقليل الأعباء المعيشية على الأسر

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تلعب دورًا بارزًا في تنظيم الأسواق والمعارض، من خلال طرح منتجات غذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة، بما يسهم في ضبط الأسواق وضمان استقرار أسعار السلع الأساسية للمواطنين، مشيدًا بتعاون الشركة في تنفيذ المبادرات الحكومية الهادفة إلى توفير السلع بأسعار مناسبة

ومن جانبه، أوضح عبدالكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الأسواق شهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين الذين أشادوا بالمبادرة وطالبوا باستمرارها بشكل دائم، مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها لضمان نجاحها، وتوفير السلع بأسعار مناسبة للجميع

وأشار وكيل الوزارة إلى أن “سوق اليوم الواحد” يضم مجموعة واسعة من السلع، منها:الزيت، السكر، المكرونة، الأرز، السمن،منتجات الألبان والجبن بأنواعها، البقوليات،الخضروات والفواكه، والسلع غير الغذائية

وأضاف “عوض الله” أن مديرية التموين بمحافظة الشرقية نفذت 27 سوقًا لليوم الواحد خلال الفترة الماضية، وأنه سيتم تعميم الفكرة على جميع مراكز ومدن المحافظة، لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين

وأكد أن المديرية تستعد لإطلاق معارض “أهلًا رمضان” في مختلف أنحاء المحافظة بدءًا من الشهر الجاري، مع تخصيص ركن دائم داخل أسواق اليوم الواحد والسلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية لطرح كافة السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، لضمان توفير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك