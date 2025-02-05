المشدد 7 سنوات لسائق وعامل لاتهامهما بقتل شخص بالقليوبية

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لسائق توك توك وعامل ديكورات لاتهامهم بقتل شخص طعنا بسلاح أبيض، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

أحالت النيابة العامة المتهم:- "أحمد م ح ا" 24 سنة، سائق توك توك، و"محمد أ ع ع" 19 سنة، عامل ديكورات، في الجناية رقم 10629 لسنة 2024 الخصوص والمقيدة برقم 3215 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم 3/8/2024 المتهمان: بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية قتلا المجني عليه أحمد عبد الحميد فؤاد عمدًا مع سبق الإصرار.

بأن عقدا العزم علي ذلك وبيتا النية واعدا لهذا الغرض سلاحين ابيضين (مطواتين) فأحتفظ كل بسلاحه ثم تحينا فرصة مواتية وما ان ابصراه بالطريق حتى أسرع إليه الأول وباغته بطعنة بسلاحه الأبيض في فخذه الايسر قاصدًا من ذلك قتله والآخر إلى جواره يشد من أزره ويحول بالقوة دون غوث المجني عليه ووكزه بسلاحه الأبيض ليمكن الأول من الظفر به فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه احرزا بغير ترخيص سلاح أبيض (مطواه)، وأن المتهم الثاني: ضرب المجني عليه محمود عبد الحميد فؤاد مع سبق الاصرار بأن بيت النية وعقد العزم علي ذلك، وما ان شاهده حتى قام بالتعدي عليه مستخدما في ذلك سلاح أبيض (مطواه) بأن سدد له طعنه بوجهه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي التي أعجزته عن أشغاله مدة تزيد عن عشرين يومًا كان قصده أن يحول دون إغاثته شقيقه المجني عليه أحمد عبد الحميد فؤاد على النحو المبين بالتحقيقات.

جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة محافظة القليوبية قسم الخصوص قتل شخص طعنا

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