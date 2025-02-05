"رعاية المبتكرين والنوابغ" يطلق مسابقة لتصميم شعار جديد للصندوق

أخبار مصر
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي د. أيمن عاشور

برعاية د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ مسابقة لتصميم شعار جديد للصندوق يعبر عن رؤية الصندوق ورسالته في دعم المبتكرين والنابغين ورواد الأعمال، ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.


وأكد د.هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أنه في ضوء الأنشطة الجديدة التي يطلقها الصندوق، تتطلب هذه المرحلة الجديدة إعادة تصميم الهوية البصرية للصندوق لتواكب التوجهات المستقبلية، موضحًا أن الهوية الجديدة يجب أن تعكس الرؤية الإستراتيجية والتوجهات الحديثة للصندوق، مشيرًا إلى تطلعه إلى مشاركة واسعة من الطلاب من كافة التخصصات في الجامعات المصرية في هذه المسابقة، التي تمنحهم الفرصة للإسهام في تشكيل هوية الصندوق، مؤكدًا أن الفريق الفائز سيحصل على جوائز مالية قيمة.

تشمل المعايير الأساسية لتقييم التصاميم المقدمة عدة جوانب هامة، حيث يجب أن يتناغم التصميم مع أهداف ورؤية الصندوق المستقبلية، مع التركيز على تحقيق التوافق الكامل بين الشعار وأهداف الصندوق، كما يجب أن يتمتع التصميم بهوية بصرية قوية، حيث يتعين التركيز على الجماليات، واختيار الألوان والأشكال التي تظل عالقة في ذهن الجمهور، بالإضافة إلى ذلك، أن يحافظ التصميم على جودته ووضوحه عبر جميع الوسائط والأحجام المختلفة؛ لضمان مرونته في مختلف الاستخدامات، كما يجب أن يعبر الشعار عن هوية مبتكرة تميز الصندوق عن غيره؛ مما يعزز من التفرد والتميّز في تصميم الشعار.

شروط المسابقة:
• عدد أعضاء الفريق من 3 إلى 5 أفراد.
• يجب أن يتضمن الشعار الاسم الكامل للصندوق:
( صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ)
( Innovators Support Fund)
• يجب أن يكون التصميم A2 (594 × 420) ملم، مع نسخة أبعاد 20 × 20 ملم.
• يجب تقديم الشعار بصيغ (PNG – JPG – AI) نسخة ملونة وأخرى بالأسود والأبيض
• تقديم تقرير موجز يوضح فكرة الشعار ودلالاته، وما ترمز اليه العناصر المكونة له.

آخر موعد للتقديم  15 مارس 2025.


للمزيد من التفاصيل والتقديم، يرجى الدخول على هذا الرابط:

https://isf.untapinnovate.com/programs/isf

الابتكار وريادة الأعمال التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رعاية المبتكرين والنوابغ صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وزير التعليم العالي والبحث العلمي

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