افتتاح معرض “أهلًا رمضان” بالمنصورة بتخفيضات تصل إلى 30%

الاقتصاد
بوابة الفجر

افتتح اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والمحاسب علي حسن عبدالفتاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، معرض “أهلًا رمضان” بمدينة المنصورة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإقامة معارض ومبادرات بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم قبل شهر رمضان المبارك

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الدولة تواصل جهودها لضمان توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل والأسر المتوسطة، مشيرًا إلى أن المعرض يأتي ضمن خطة متكاملة تشمل المعرضين الدائمين بحي شرق وغرب المنصورة، بالإضافة إلى سوق اليوم الواحد، ومنافذ “أمان”، و”ضد الغلاء”، و”مستقبل مصر”، بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية

كما أشاد الوزير بدور الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تنظيم الأسواق والمعارض، ومشاركتها بمنتجات ذات جودة عالية وأسعار مخفضة، مما يسهم في استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين، ويعكس التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص لدعم المبادرات الحكومية

من جانبه، أوضح المحاسب علي حسن عبدالفتاح أن المعرض يوفر جميع السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بالسوق الخارجي، ويشهد مشاركة واسعة من العارضين لتقديم عروض وتخفيضات مميزة للمواطنين. وتشمل المنتجات المتوفرة بالمعرض:ياميش رمضان، التمور، المخللات، قمر الدين، العسل، المشروبات والعصائر،الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، المخبوزات،الخضروات، الفواكه، منتجات الألبان، وغيرها من السلع الأساسية

وأكد أن هناك متابعة مستمرة من الجهات الرقابية لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع بجودة عالية، مشددًا على أن المعرض يعمل على مدار اليوم وفقًا للإقبال الجماهيري، بهدف تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، ومكافحة الغلاء، والتصدي لأي ممارسات احتكارية

يأتي هذا المعرض ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع محافظة الدقهلية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والغرفة التجارية، لتقديم السلع بأسعار تنافسية وضمان توافر المنتجات الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان المبارك

احتياجات المواطنين احتياجات اسعار مخفضة اساسي ارضي الاستهلاك أكد الدكتور شريف فاروق افتتاح معرض السلع الغذائية والاستهلاكية الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق الدكتور شريف فاروق وزير التموين تمور تلبية احتياجات المواطنين تجارة بجودة عالية

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