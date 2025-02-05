تفاصيل الزيارة محافظ أسيوط المفاجئة لعبارات نقل المواطنين والأتوبيس النهري بمركزي أبوتيج وساحل سليم

قام اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم، الأربعاء بزيارة مفاجئة لتشغيل عباراتين وأتوبيس نهري لنقل المواطنين والمركبات، عبر ضفتي نهر النيل بين مركزي أبوتيج وساحل سليم، والتي تم الدفع بها للعمل بديلًا للمعدية الأساسية التي تعمل بين ضفتي النيل بمركزي أبوتيج وساحل سليم، عقب تعرضها لبعض الأعطال الناجمة عن انخفاض منسوب النيل والسدة الشتوية.

وفي أعقاب ذلك، وجه المحافظ، على الفور بإدخال العبارة للصيانة الشاملة واستبدالها بعباراتين أخريين تم إدخالهما الخدمة بعد إتمام أعمال الصيانة الشاملة لهما، كما وجه بالدفع بأتوبيس نهري لتسهيل عبور المواطنين والمركبات بسلامة وأمان بين البر الشرقي والغربي.

فيما وجه محافظ أسيوط بتوفير عدد من الأتوبيسات النهرية على مستوى المراسي بالمحافظة، وذلك كخطوة عاجلة لتسهيل حركة المرور وتنقل المواطنين في المناطق النيلية التابعة للمحافظة، وذلك ضمن خطة تطوير وسائل النقل النهرية والتوسع في خدمات النقل بها في مختلف المراكز والقرى، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وتيسير تنقلاتهم اليومية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووفقًا لرؤية مصر 2030، وإستراتيجية التنمية المستدامة.

رافق محافظ أسيوط، خلال الجولة، كلا من محمد حسن عبد الكريم رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وعبد اللطيف عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، والقبطان أسامة عبدالخالق مستشار المحافظ لشئون الملاحة، والمهندس محمد الليثي مدير مشروع العبارات النهرية بالمحافظة، ومصطفى فهمى مدير إدارة المتابعة الميدانية.

وحرص اللواء دكتور هشام أبوالنصر، خلال جولته، على تفقد مرسى العبارات النهرية بأبوتيج وتابع تشغيل العباراتين "الزهراء 2" بحمولة 75 طن وسعة 100 راكب و"القدس" بحمولة 80 طن وسعة 100 راكب أيضا والأتوبيس النهري "الرشيد" بسعة 50 راكب.

واستقل المحافظ، إحدى العباراتين وانتقل بها إلى البر الآخر من النيل لمرسى العبارات النهرية بمركز ساحل سليم للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين والمترددين عليها، والتأكد من توافر كافة مقومات الأمان والسلامة بالعبارات النهرية قبل تحركها بالاطلاع على سترات النجاة والمراكب العائمة وطفايات الحريق حرصًا على حياة الركاب والتأكد من جاهزيتها للعمل.

وشدد المحافظ، على التأكد من مسارات دخول وخروج السيارات وغلق الحواجز قبل تحرك العبارات لتحقيق عوامل الأمان للأفراد والسيارات.

وأوضح المحافظ، أن العبارة النهرية "الزهراء 2" تعد أكبر عبارة نهرية في الصعيد وتم عمل عمرة جسيمة لها وإجراء كافة أعمال الصيانة الشاملة ودخولها الخدمة لتعمل مع العبارة النهرية "القدس" بدلًا من المعدية الأساسية التي تم إخراجها من الخدمة للصيانة، لافتًا إلى أن العباراتين صالحتين للملاحة ومجهزتين وفقًا لأعلى معايير الأمان والسلامة ومستوفيين لكافة شروط ومتطلبات الحماية المدنية والهيئة العامة للنقل النهري لأمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم كما يعمل بالموقع القاطرة "حماد" لخدمة جميع مراكز الجنوب لقطر أي عبارة أو معدية يحدث لها عطل في المياة.

كما التقى أبوالنصر، بالمواطنين في العبارة النهرية وتحاور معهم واستمع إلى طلباتهم مؤكدًا على إعلاء المصلحة العامة وتحسين الخدمات المقدمة لهم كما التقى بالعاملين على العبارة وطالبهم بضرورة اليقظة والحرص والتفاني في العمل والحفاظ على العبارات النهرية، والتأكد من سلامتها قبل التحرك حفاظًا على حياتهم وحياة المواطنين وسلامة المركبات مشددًا على ضرورة الإهتمام بأعمال الصيانة الدورية لوحدات مشروع العبارات، وتكثيف أعمال الفحص الشامل لكل وحدة قبل تحركها في المياة حفاظًا على أرواح المواطنين والعاملين وسلامة المركبات وحتى تتمكن تلك الوحدات من أداء مهامها بكفاءة وأمان.