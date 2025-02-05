محافظ المنيا يشهد المائدة المستديرة لمشروع "ابنتي الغالية" ويحتفي بإطلاق مرحلته الثانية

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم، الأربعاء، فعاليات المائدة المستديرة لمشروع "ابنتي الغالية"، الذي تنفذه هيئة كوبتك أورفانز، لاستعراض أنشطة ومخرجات المشروع خلال العام الماضي، والاحتفال ببدء المرحلة الثانية من المشروع، وذلك بحضور ممثلي الجمعيات الأهلية الشريكة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، أشاد المحافظ بجهود الهيئة في دعم الفتيات من الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال برامج تعليمية وتوعوية وتنموية، تسهم في تمكينهن وتعزيز مهاراتهن الحياتية،وذلك في إطار اهتمام الدولة بتعليم الفتيات، مؤكدًا حرص المحافظة على التعاون مع المؤسسات التنموية لدعم الفئات المستحقة.

كما استمع المحافظ، لشرح مفصل عن محاور وأهداف المشروع، الذي يتم تنفيذه في محافظات المنيا، أسيوط، سوهاج،قنا، والأقصر، والذى يشمل أنشطة متعددة، منها جلسات المرافقة والتدريبات، والاهتمام بالتعليم الأساسي، والرحلات الدينية والتاريخية، والحفلات القومية، والمبادرات المجتمعية، مما يسهم في بناء شخصيات قوية قادرة على مواجهة التحديات والتفاعل الإيجابي مع المجتمع.

تضمن اللقاء، مجموعة من العروض، وعرض نماذج وتجارب ناجحة للمشروع، واستمع المحافظ لإحدى أسر الفتيات ومدى سعادتهم واستفادتهم بالمشروع وأثره الإيجابي عليهم من الناحية العلمية والتربوية.

ومن جانبها، أوضحت مديرة المشروع، أنه يهدف إلى تمكين الفتيات من التعليم، وتعزيز الثقة بالنفس، وتنمية مهارات القيادة والتطوع والتعايش السلمي، وقد استفاد من المشروع منذ انطلاقه عام 2002 أكثر من 19،600 فتاة في مختلف المحافظات، فيما تستهدف المرحلة الجديدة 1000 فتاة على مستوى 6 مراكز بمحافظة المنيا، تشمل 500 طالبة جامعية (أخت كبرى) و500 تلميذة بالمرحلة الابتدائية (أخت صغرى)، وذلك بالتعاون مع 10 جمعيات أهلية بالمحافظة.

وأكد ممثلو هيئة كوبتك أورفانز، أن نجاح المرحلة الأولى من المشروع في المحافظة كان دافعًا لاستمراره وتوسيع نطاقه، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من الفتيات، وتقديم الدعم اللازم لهن لتحقيق مستقبل أفضل.

وفى ختام اللقاء، وجه المحافظ الشكر للقائمين على هذا المشروع، مشيرًا إلى أثر هذا المشروع في تغيير حياة الفتيات، وتمكينهن من بناء مستقبل أكثر إشراقًا لأنفسهن ولمجتمعاتهن.

حضر اللقاء، مديرو مديريات التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والثقافة، والتربية والتعليم، ورؤساء المراكز المستهدفة، وهيام مصطفى مدير إدارة العلاقات الدولية بالديوان العام للمحافظة، ووحدة حماية الطفل بإدارة المرأة والأمومة والطفولة،،وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، والجهات المشاركة فى المشروع من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.