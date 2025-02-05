بالاسم ورقم الجلوس..تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بسوهاج

اعتمد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول يناير 2025 لامتحانات الشهادة الإعدادية، حيث بلغت نسبة النجاح 62% على مستوى المحافظة.

وهنأ " سراج" الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، مشيرا إلى أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة.