حركة فتح تدعو الجامعة العربية عقد اجتماع عاجل لمراجعة جميع الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل

دعا أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية جبريل الرجوب إلى عقد اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية من أجل مراجعة جميع الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل.

وقال الرجوب في مقابلة مع قناة "النيل" للأخبار المصرية: "الموضوع يبدأ بتصليب الموقف الوطني الفلسطيني، وبناء جبهة فلسطينية موحدة لتفعيل العمل الإقليمي والعمل الدولي".

كما حث على "الدعوة إلى قمة عربية في أقرب وقت ممكن لمراجعة كل الاتفاقات والعلاقات مع هذا الاحتلال، وتوحيد الجهد المستقبلي في المحافل الدولية لتجريم هذا الاحتلال".

واقترح أن يكون من مخرجات هذه القمة "عرض تطبيع وسلام شامل لكل الدول العربية مقابل إنهاء إسرائيل لاحتلال الأراضي العربية، لبنان، سوريا، وفلسطين، إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الكاملة السيادة على الأراضي المحتلة عام 1967 والقدس عاصمتها، وحل مشكلة اللاجئين وفق قرارات الأمم المتحدة".

ومن المقرر أن ينعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالعاصمة العراقية بغداد في نهاية شهر أبريل نيسان.

وكان ترامب قد اقترح أمس الثلاثاء فرض سيطرة أمريكية على غزة، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض: "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، ونتوقع أن تكون لنا ملكية طويلة الأمد هناك".

وذكر ترامب أن الولايات المتحدة، ستتولى مسؤولية أعمال إعادة الإعمار في المنطقة، فضلا عن تحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" لكل العالم.

ووصف ترامب، قطاع غزة الحالي بأنه "منطقة للهدم"، وقال إن على سكانه أن يغادروا إلى دول أخرى إلى الأبد.

وسبق أن اقترح ترامب نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، متذرعا بـ "عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة"، جراء الحرب الإسرائيلية التي تواصلت أكثر من 15 شهرا.