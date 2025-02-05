ترامب: نريد إيران دولة عظيمة وناجحة.. نريد احتفالا كبيرا باتفاق سلام نووي

عربي ودولي
ترامب - أرشيفية
ترامب - أرشيفية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، أنه "يريد أن تكون إيران دولة عظيمة وناجحة، ولكن لا يمكنها الحصول على سلاح نووي".

وبعد أن وقع ليل أمس الثلاثاء، على مذكرة حول استعادة سياسة "الضغط الأقصى" تجاه إيران، وأعلن عن نيته منع إيران من تطوير سلاح نووي، قال ترامب في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "Truth Social": "أريد أن تكون إيران دولة عظيمة وناجحة، ولكن لا يمكنها الحصول على سلاح نووي".

وأضاف ترامب: "التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة، بالتعاون مع إسرائيل، ستفجر إيران إلى أشلاء، مبالغ فيها إلى حد كبير".

وأكد ترامب أنه "يفضل إبرام اتفاق سلام نووي سيسمح لإيران بالنمو والازدهار سلميا"، مردفا: "يجب أن نبدأ العمل عليه على الفور، وأن نحتفل باحتفال كبير في الشرق الأوسط عندما يتم توقيعه وإكماله. بارك الله في الشرق الأوسط!"

في المقابل، صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يأن "الأمريكيين يظنون أن كل ما تقوم به إيران يعتمد على النفط ويريدون وقف صادراتها النفطية"، مشيرا إلى أن "هناك العديد من الطرق لتحييد أهدافهم".

كما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن سياسة الضغوط القصوى التي أقرها دونالد ترامب تجاه إيران، هي تجربة فاشلة.

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