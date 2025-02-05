فوز تلا وكفر الشيخ وبني عبيد في جولة مثيرة

أسفرت نتائج منافسات الجولة التاسعة عشر، بمجموعتي بحري، بدوري القسم الثاني «ب»، موسم 2024-2025 فوز فريق مالية كفرالزيات متصدر المجموعة بقيادة أيمن مجدي فوزا كبيرا خارج ملعبه على فريق بيلا بقيادة ابراهيم الشهيدي بثلاثية نظيفة .

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق المالية بهدف دون رد سجله مؤمن محسن وأضاف علاء متولي الهدف الثاني وإدرك امبابي الهدف الثالث.

- حقق فريق مركز شباب تلا بقيادة فؤاد سلامه الفوز على فريق شباب القزازين بقيادة محمد ياسين بهدف دون رد سجله نادر كرم في الشوط الثاني.

وشهد اللقاء حصول القزازين على ركلة جزاء بالشوط الأول تصدى لها محمد مختار حارس تلا.

- فوز فريق كفر الشيخ بقيادة عبد الفتاح عبد الرزاق على فريق دكرنس بقيادة سامح العربي بهدفين مقابل هدف.

حيث تقدم فريق كفر الشيخ بهدف نظيف في الشوط الأول عن طريق احمد نشأت هدف التعادل لصالح دكرنس واضاف محمد حمو هدف دكرنس في الدقيقة 10 من الشوط الثاني

وإدرك محمد السيسى الهدف الثانى لكفرالشيخ من ركلة جزاء

- فوز فريق بني عبيد بقيادة محمود نعيم على فريق دمياط بقيادة عبد الحميد الكينج بهدفين دون رد سجلها الدقيقة الاخيرة من المباراة عن طريق أحمد البنا واضاف سلامة عرفات الهدف الثاني في الدقيقة الاخيرة من الوقت الضائع

- فوز فريق بايونيرز بقيادة سامي ندا على فريق اتحاد نبروه بقيادة محمد عبد الله بثلاثية نظيفة

- تعادل فريق صيد المحل بقيادة عبد الرحمن فهمي مع فريق بلقاس سيتي بقيادة طارق جمال بهدف لمثله.

حيث تقدم فريق بلقاس سيتي بهدف مجدى صبرى فى الدقيقة 39 وتعادل فريق صيد المحله بهدف في الشوط الثاني

المجموعة السادسة

رسميا الأولمبي يتأهل لدورة الترقي لدوري المحترفين بقيادة أحمد سمير بعد فوزه على فريق المجد السكندري بقيادة فخر الدين صبري بهدف دون رد سجله سعيد احمد في الدقيقة الاخيرة من الشوط الأول.

- فوز فريق دلفي بقيادة ربيع ياسين على فريق الجزيرة بمطروح بقيادة رمضان عرفة بهدفين نظيفين.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق دلفي بهدفين نظيفين عن طريق شيمبا الهدف الأول واضاف الهدف الثاني زياد خالد

-فوز فريق طلائع الاسطول بقيادة علاء المني على فريق دمنهور بقيادة عبد اللطيف الدوماني بهدفين نظيفين.

حيث تقدم فريق طلائع الاسطول بهدف دون رد في الشوط الأول اسلام فتحي وأضاف عمر عطيطو الهدف الثاني.

وفاز فريق أصحاب الجياد بقيادة محمد صديق على فريق الحمام بقيادة ناصر بسيس بهدف دون رد من ركلة جزاء في الدقيقة 42 من الشوط الثاني.

وتعادل فريق الزهور بمطروح بقيادة رمضان عرفة مع فريق كوم حمادة بقيادة حسن مصطفى سلبيًا.

ويحصل فريق الهلال الضبعة بقيادة محمد كابوريا على راحة هذا الاسبوع

ترتيب المجموعة الخامسة

1-مالية كفر الزيات 39 نقطة

2-شباب القزازين 31 نقطة

3-شباب تلا 30 نقطة

4-كفر الشيخ 28 نقطة

5-الصيد بالمحلة 28 نقطة

6-بايونيرز 27 نقطة

7-إتحاد نبروه 26 نقطة

8-دكرنس 25 نقطة

9- بلقاس سيتي 23 نقطة

10-بيلا 18 نقطة

11-بني عبيد 17 نقطة

12-دمياط 4نقاط

المجموعة السادسة

1- الاوليمبي 38 نقطة

2- دلفي 32 نقطة

3- العاب دمنهور 30نقطة

4- طلائع الأسطول 29نقطة

5- اصحاب الجياد 24 نقطة

6- المجد السكندري 23 نقطة

7- كوم حمادة 21نقطة

8- اصحاب الجياد 21 نقطة

9- الهلال 19 نقطة

10-الحمام 16 نقطة

11- الجزيرة بمطروح 10 نقاط

12- الزهور بمطروح 10 نقاط