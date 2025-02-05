بمسلسل إذاعي.. حورية فرغلي تخوض السباق الرمضاني 2025

تشارك الفنانة حورية فرغلي في السباق الرمضاني القادم 2025 بمسلسل إذاعي تحت عنوان “سندريلا كيوت”، والذي يشاركها في بطولته الفنان عمر خورشيد.

تفاصيل مسلسل سندريلا كيوت

و تجسد حورية فرغلي شخصية صحفية في مسلسل سندريلا كيوت، ليذاع على إحدى القنوات الإذاعية خلال شهر رمضان، وصناع المسلسل: قصة نرمين محمد طلعت، تأليف وإخراج عمرو، عبده دياب، بطولة حورية فرغلي، عمر خورشيد، داليا ماهر، وائل فهمى، هالة العطار، حسام حسني، ياسمين سامى.

أحدث أعمال حورية فرغلي

من ناحية أخرى، تستعد الفنانة حورية فرغلي لتصوير فيلم “الحب كله” مع الفنانة إلهام شاهين ومن إخراج خالد الحجر، أحمد فتحي، سلوى محمد علي، فاطمة محمد علي، حسن العدل، إلهام صفي الدين، ضياء الميرغني، وآخرون، الفيلم من تأليف سيد فؤاد، وينتمي إلى نوعية الأفلام التي تدور أحداثها في يوم واحد.

اخر اعمال حورية فرغلي

وكان اخر اعمال حورية فرغلي هو فيلم "المدرسة" هو بطولة جماعية لكل من حورية فرغلى، وإيساف، وطارق النهرى، وأحمد عبد الله محمود، ونور الكاديكى، ومحمود فارس، وصبرى عبد المنعم، ومحمد حمزة وآخرين، ومجموعة من الوجوه الشابة وعلى رأسهم مودى سارى، ومايا محمد، وياسمين عبد الحليم، وميدو فايد، وغفران ممدوح، وغيرهم، وهو قصة كل من محمد جمال الحدينى ومحمد حمزة، وسيناريو وحوار محمد شعبان، ومدير تصوير محمد فتحى، وموسيقى تصويرية أنسى الهجرسى، وإخراج محمد جمال الحدينى.