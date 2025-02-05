جامعة المنصورة تختم برنامج زياراتها إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56

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زيارات جامعة المنصورة لمعرض الكتاب

تختم جامعة المنصورة اليوم، الأربعاء 5 فبراير 2025، برنامج زيارات طلابها إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، والذي انعقد في الفترة من 23 يناير حتى 5 فبراير الجاري، تحت شعار: «اقرأ… في البدء كان الكلمة»، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور محمد عطيه البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وقد شارك في المعرض أكثر من 2000 طالب وطالبة من أبناء الجامعة، وتم تنفيذه من خلال الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والاتحادات الطلابية، والكليات، تحت إشراف الدكتور وليد طنطاوي، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد صبري سرايا، منسق الأنشطة الطلابية، وأحمد العشري هلال، مدير عام رعاية الطلاب.

وأكَّد الدكتور شريف خاطر على حِرص الجامعة على المشاركة في فعاليات المعرض طوال فترة انعقاده، وتنظيم رحلات مجانية للطلاب، كونه من أهم الفعاليات الثقافية التي تمثل منصة حيوية لتشجيع الطلاب على القراءة، وتوسيع آفاقهم المعرفية في شتى المجالات، بما يساهم في بناء جيل واعٍ ومثقف، لافتًا إلى أهمية هذه الزيارات في تنمية الوعي الثقافي والفكري لدى الطلاب، وتشجيعهم على القراءة والبحث والاطلاع، ورفع مستوى وعيهم الثقافي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه الزيارات تأتي في إطار الاهتمام بالأنشطة الطلابية، وتفعيل خطة الجامعة خلال إجازة منتصف العام الدراسي في تطوير الجانب الثقافي والتنويري لدى الطلاب، والحرص على دمجهم ومشاركتهم في مختلف الفعاليات والأحداث.

كما أشار «خاطر» إلى حِرص الجامعة على مشاركة الطلاب ذوي الهمم في الزيارات الطلابية إلى معرض الكتاب، تحقيقًا لمبدأ منحهم فرصًا متكافئة تمكّنهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع.

وزار الطلاب خلال جولاتهم طوال فترة انعقاد المعرض، الأجنحة الخاصة بوزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة، بالإضافة إلى العديد من الأجنحة الأخرى لدور النشر المختلفة والدول المشاركة، حيث تعرفوا على أحدث الإصدارات من الكتب والمطبوعات، واطلعوا على الفعاليات الثقافية والعروض الفنية المتنوعة.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بهذه الزيارات، مؤكدين أنها كانت فرصة رائعة لهم للاطلاع على أحدث الإصدارات، والتعرف على ثقافات مختلفة.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب استمرت من 23 يناير 2025 حتى 5 فبراير الجاري، بمشاركة أكثر من 1345 دار نشر من 80 دولة، وشهدت الدورة الـ56 للمعرض نجاحًا منقطع النظير وقدرة هائلة على استقطاب الجمهور من مختلف الأنحاء، وذلك لتنوع الفعاليات والمعروضات، حيث قدَّم المعرض 600 فعالية متنوعة تشمل أنشطة ثقافية وفنية، على مدار أيام انعقاد المعرض.

اتحادات الطلاب الإدارة العامة لرعاية الطلاب الاتحادات الطلابية التعليم العالي والبحث العلمي التعليم والطلاب التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدولي للكتاب الدكتور شريف خاطر أيمن عاشور وزير التعليم العالي

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