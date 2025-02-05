عاجل- مفاجأة سارة للمواطنين.. الحكومة تكشف عن زيادات في الرواتب والمعاشات قريبًا

تصاعدت وتيرة الحديث في الشارع المصري حول زيادات الأجور والمعاشات المرتقبة، مع تزايد التساؤلات بين العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بشأن موعد إقرارها، في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق حزمة اجتماعية جديدة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من الرسائل المهمة للمواطن المصري وذلك في مؤتمر صحفي له عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تدبير وتأمين كل الاحتياجات التي يحتاجها المواطن في شهر رمضان.

وقال مدبولي:" الحكومة تتابع ملف توافر السلع الاستراتيجية بشكل يومي، ونطمئن لتوافر السلع وعلى مدار الفترة الماضية نتابع ملف توافر السلع وضبط الاسعار كي يتم توفير كافة السلع في شهر رمضان".

وأكمل :" يتم التنسيق مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني استعدادا لشهر رمضان، واعتبارا من بداية فبراير بدأت معارض أهلا رمضان على مستوى المحافظات".

وقال رئيس الوزراء:" نسعى لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطن ويتم إتاحة كل المخصصات المالية لتأمين كل السلع، ومعندناش اي مشكلة في توافر السلع، والتحالف الوطني للعمل التنموي آلية مهمة للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني".

زيادة الصادرات الزراعية

أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك فرصًا كبيرة للشركات المصرية والعمالة المصرية في العراق، خصوصًا في مجالات إعادة الإعمار والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنظيم الاستعانة بالعمالة المصرية في هذا المجال.

وفي السياق ذاته، تحدث مدبولي عن مؤشر القطاع الخاص غير النفطي، الذي حقق في الشهر الماضي 50.7، وهو أعلى معدل منذ 4 سنوات.

واعتبر مدبولي هذا المؤشر مهمًا جدًا، حيث يعطي صورة إيجابية عن رؤية القطاع الخاص المصري للاقتصاد الوطني.

كما كشف رئيس الوزراء عن نمو ملحوظ في الصادرات الزراعية المصرية لعام 2024، حيث بلغت 10.6 مليار دولار، محققة زيادة بنسبة 17% مقارنة بالعام الماضي، وأكد مدبولي أن جميع قطاعات الصادرات المصرية تشهد نموًا كبيرًا، مما يعزز من الاقتصاد الوطني ويفتح آفاقًا واسعة للتعاون الدولي.

كشف بترولي جديد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك اكتشاف بترولي نفطي جديد في منطقة كينج مريوط، ومتوقع أن هذه المنطقة مرشح أن يكون بها اكثر من اكتشاف في الفترة المقبلة".

وتابع مطفى مبولي: "هذا الكشف، واعد والارقام الخاصة به تعلن في الفترة المقبلة"، والدولة المصرية انتظمت في سداد المستحقات للشركاء الاجانب وبدأوا في التوسع في أعمال الحفر والاستكشاف".

الإيرادات المصرية حققت طفرة



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الإيرادات المصرية من العملة الصعبة حققت طفرة كبيرة، مضيفا أن مصر لديها فرص هائلة في قطاع التكنولوجيا ونظم المعلومات.

وتابع رئيس الوزراء،، أن الحكومة تعمل بكل جهد لتأمين احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، حيث تتابع على مدار اليوم كافة الملفات المتعلقة بتوافر السلع واستقرار الأسعار.

وأشار مدبولي إلى التنسيق المستمر بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة تأمين السلع الأساسية، لضمان توافرها في الأسواق بأسعار مناسبة، مما يساهم في توفير الراحة للمواطنين خلال الشهر الفضيل.

وأضاف مدبولي أن الحكومة قامت بالتنسيق مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للاستعداد لشهر رمضان، حيث بدأت الحكومة منذ بداية فبراير في فتح المعارض على مستوى المحافظات بالتعاون مع مجلس المحافظين، بهدف توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

وفيما يتعلق بالجانب المالي، أشار مدبولي إلى أنه تم التنسيق مع وزير المالية لتأمين كل المخصصات المالية اللازمة لتوفير السلع، مؤكدًا أنه لا توجد أي مشكلات في هذا الشأن، مشيرًا إلى اجتماعه مع مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤكدًا على أهمية الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني في هذه الجهود.

الرواد الرقميين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بقطاع الاتصالات وتكنلولوجيا المعلومات.

وقال مصطفى مدبولي:" عرضنا مبادرة الرواد الرقميين أمام الرئيس السيسي والرئيس وجه بتأهيل المزيد من الشباب في هذا القطاع وعرضنا عليه خطة إضافية لتأهيل 12 ألف شاب مصري سنويا من خلال مبادرة جديدة تحت مسمى مبادرة " الرواد الرقميين ".

وتابع مدبولي:" المبادرة تقدم حزمة من البرامج التدريبية المكثفة وتتنوع ما بين دبلوم مكثف ومتخصص يستغرق من 4 لـ 9 شهور ثم الحصول على ماجستير مهني أو علمي يفي مدة سنتين ".

وأكمل مدبولي:" إحنا بندخل ولادنا دورات متنوعة متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات الذكاء الاصطناعي وستكون منح كاملة للشباب المصري".

ولفت مدبولي:" تكلفة هذه المبادرة ما بين 2.5 لـ 3 مليار جنيه ووجه الرئيس ان صندوق تحيا مصر وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات هو الذي يتحمل التكلفة بشكل كامل".

وتابع مدبولي:" كل الشباب الذين يدخلون هذا البرنامج يحصلوا على منح كاملة والبرنامج مزيج بين الدراسة الاكاديمية ثم التطبيق العملي على الارض بالتنسيق مع الشركات العاملة في السوق المصري.، والماجستير المهني أو العلمي سيكون بالشراكة مع عدد من الجامعات العالمية وسيكون هذا الامر نقلة كبيرة، كما وجه الرئيس ان البرنامج يبدأ إطلاقه في نهاية الربع الثاني من العام الجاري".



وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنه قام بزيارة مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة وكان معه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو مستقبل مصر الحقيقي، مضيفا:" أقول لكل الاسر المصرية والشباب المصري ان مستقبل مصر في قطاع تكنولوجيا المعلومات".

وأكمل مصطفى مدبولي:" شباب مصر متخرج من الجامعات العادية يتم تأهيله بدورتا تدريبية مكثفة في مدينة المعرفة بما يمكنه من الالتحاق بالعمل في شركات موجودة في مصر برواتب تصل لـ 50 ألف جنيه".

وأردف مصطفى مدبولي:" مصر لديها فرصة هائلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات ولازم نشجع ولادنا على الالتحاق بملف تكنولوجيا المعلومات ".

سيناريوهات للتعامل مع الأزمات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن هناك توجيه من الرئيس السيسي بأن يكون هناك تكامل بين أجهزة الدولة للتعامل مع الأزمات.

وأضاف: "نضع سيناريوهات للتعامل مع مختلف الأزمات التي من الممكن أن تحدث في الدولة، وتابع: “نتابع عملية التدريب بصورة مستمرة لكل الجهات استشرافا لحدوث أي أزمة للتعامل معها بصورة كبيرة، والوقت بيفرق في التعامل مع الأزمات”.