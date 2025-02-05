مدير تعليم الجيزة: المدارس على أتم استعداد لاستقبال الطلاب في التيرم الثاني

تستعد بعض المدارس على مستوى محافظات الجمهورية لبدء العام الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 يوم السبت المقبل 8 فبراير 2025، على أن تبدأ الأحد في جميع المحافظات وفقا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم منذ بداية العام الدراسي الجاري.



وفي ذات السياق، قال سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه تم التشديد على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة داخل المدارس، بما يشمل الإضاءة، الكهرباء، المقاعد، دورات المياه، والتهوية، لضمان بيئة تعليمية مناسبة.

وأشار مدير المديرية في تصريحات خاصة إلى أنه تم التأكيد على تجهيز الفصول والمقاعد الدراسية، حيث أن قوائم الفصول لا تتعد 45 طالب بالفصل للحفاظ على الكثافة الطلابية.



وأوضح أن مواعيد اليوم الدراسي لا تتغير في شهر رمضان، مؤكدا أنها كما هي.

وأضاف أن جميع الكتب المدرسية وصلت مخازن الإدارات التعليمية لتوزيعها على الطلاب بداية الفصل الدراسي الثاني.