محمد عنتر: المادة أهم من الإنتماء.. وهذه رسالتي للجماهير

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

وجه محمد عنتر نجم نادي الزمالك السابق والمقاولون العرب الحالي، رسالة خاصة لجماهير الكرة المصرية

وقال عنتر في تصريحات لبرنامج "VIP" مع الإعلامي أحمد المصري على إذاعة أون سبورت: بأن الماديات عنصر أساسي ولا يوجد انتماء في تعاقدات اللاعبين لان المادة هي من أصبحت تتحكم في ذلك رغم وجود الإنتماء داخل كل لاعب.

واضاف محمد عنتر: بأن نجم الزمالك ومنتخب مصر أحمد سيد "زيزو"  هو أحق شخص في تحديد مستقبله لكن من وجهة نظره يتمنى استمراره في الزمالك مع تقارب من وجهات النظر بينه وبين إدارة النادي ماديا.

واختتم محمد عنتر حديثه لبرنامج "VIP" برسالة خاصة لجماهير الكرة المصرية بشكل عام: شجع فريقك كما تشاء لكن دون التعرض بالشتائم للاعبي الفرق الآخرى لان اللاعبين جميعهم أصدقاء خارج الملعب وأن المنافسة تكون داخل الملعب فقط.

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