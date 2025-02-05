نتيجتك ظهرت | رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج لعام 2025 بالرقم القومي، اعتمد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، نتيجة الفصل الدراسي الأول يناير 2025 لامتحانات الشهادة الإعدادية، حيث بلغت نسبة النجاح 62% على مستوى المحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج

وهنأ " سراج" الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، مشيرا إلى أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة.

وأوضح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الاعدادية بلغ 94 ألف 327 طالب وطالبة، حضر منهم 93 ألف و807 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحون الحاصلون على 50% فأكثر 58 الف 387 طالب وطالبة بنسبة نجاح 62 %، مشيرا إلى أن إدارة البلينا جاءت بالمركز الأول بنسبة نجاح 82%، تليها إدارة دار السلام بنسبة نجاح 81%، فيما جاءت إدارة جرجا في المركز الثالث بنسبة نجاح 72%.

اعتمد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول يناير 2025 لامتحانات الشهادة الإعدادية، حيث بلغت نسبة النجاح 62% على مستوى المحافظة.

نسبة النجاح في الشهادة الاعدادية 2025

وهنأ " سراج" الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، مشيرا إلى أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة.

وأوضح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الاعدادية بلغ 94 ألف 327 طالب وطالبة، حضر منهم 93 ألف و807 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحون الحاصلون على 50% فأكثر 58 الف 387 طالب وطالبة بنسبة نجاح 62 %، مشيرا إلى أن إدارة البلينا جاءت بالمركز الأول بنسبة نجاح 82%، تليها إدارة دار السلام بنسبة نجاح 81%، فيما جاءت إدارة جرجا في المركز الثالث بنسبة نجاح 72%.

ووجه محافظ سوهاج بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربا عن شكره لكافة العاملين بـ التربية والتعليم على مجهوداتهم، موجها التهنئة لجميع الطلبة والطالبات الناجحين وأولياء أمورهم.

نتيجة محافظة سوهاج برقم الجلوس والإسم.. قطاع وسط



وأكدت مصادر أنه يجري رفع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025، علي موقع مديرية التربية والتعليم الرسمي المعتمد عبر بوابة محافظة سوهاج الآن وفق الرابط المرفق.

وانتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول من «ثالثة إعدادي» 2024-2025 يوم الخميس 23 يناير 2-24: بمادة اللغة الأجنبية الأولى ومادة التربية الدينية.

ويبلغ عدد الطلاب المقيدين في إعدادية سوهاج إلي 93 ألف و666 طالبًا وطالبة، تم توزيعهم علي 483 لجنة امتحانية في 11 إداراة تعليمية على مستوى المحافظة، وتم التصحيح من خلال 3 كنترولات فرعية تمثل 3 مناطق.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة سوهاج برقم الجلوس

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج عبر موقع مديرية التربية والتعليم في المحافظة، فور الانتهاء من تحميل النتيجة علي الموقع الرسمي المعتمد من المحافظة عبر الرابط التالي: رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج.

يمكن أيضًا الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة للعام الدراسي 2024 -2025 من خلال الاتصال بـ:

التليفون الأرضي 09000100 - 09000111

المحمول 5757

الرابط هنا

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي 2025

مجموع درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 الفصل الدراسي الأول هو 140 درجة موزعة كما يلي:

المادة الدرجة اللغة العربية 40 درجة اللغة الانجليزية 30 درجة الدراسات الإجتماعية 20 درجة الرياضيات 30 درجة العلوم 20 درجة مجموع درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الأول 140 درجة

كيفية تقديم تظلمات على نتيجة الشهادة الاعدادية

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024، فور إعلان مديرية التربية والتعليم فتح باب التظلمات، من خلال الخطوات والضوابط التالية:

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

2- سداد الرسوم المقررة طبقًا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات.

3- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

