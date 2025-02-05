بن غفير وسموتريتش يعلقان على خطة ترامب لتهجير أهالي غزة

أيد السياسيان الإسرائيليان المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير سكان قطاع غزة إلى خارج الأراضي الفلسطينية وتوطينهم في دول أخرى.

وكتب رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، عضو الكنيست إيتمار بن غفير، الذي استقال من منصب وزير الأمن القومي مؤخرا احتجاجا على عقد اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وتل أبيب، في حسابه على منصة "إكس" قائلا: "الرئيس ترامب يتحدث عن أمور مهمة للغاية.. الحل الوحيد لغزة هو تشجيع هجرة سكان غزة. وعندما قلت مرارا وتكرارا أثناء الحرب أن هذا هو الحل لغزة، سخروا مني. والآن أصبح الأمر واضحا.. هذا هو الحل الوحيد لمشكلة غزة، وهذه هي الاستراتيجية لليوم التالي (للحرب)".

وأضاف: "أدعو رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) إلى الإعلان عن اعتماد الخطة في أقرب وقت ممكن والبدء في تحقيق تقدم عملي فوري".

وأضاف في تغريدة أخرى: "دونالد، هذا يبدو كأنه بداية صداقة جميلة".

من ناحيته قال وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش: "إن الخطة التي قدمها الرئيس ترامب أمس هي الرد الحقيقي على السابع من أكتوبر، فمن ارتكب أفظع مجزرة على أرضنا سيجد نفسه وقد فقد أرضه إلى الأبد".

وأضاف سموتريتش: "الآن سنعمل على دفن فكرة الدولة الفلسطينية الخطيرة أخيرًا، بعون الله، لما رأيناه وسمعناه أمس من الرئيس ترامب، وعلينا أن نتقدم بالشكر الجزيل وأكثر من مجرد كلمة طيبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وللوزير ديرمر الذي رافقه في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة لسنوات عديدة".

وتابع: "عندما قررت البقاء في الحكومة على الرغم من معارضتي للصفقة، وعندما قررت الاحتفاظ بحكومة اليمين، أوضحت أنني مقتنع بالتزامهم العميق، هم ووزير الدفاع وأعضاء الحكومة الآخرين، بتحقيق النصر الكامل لحماس وتدميرها.. فعلت ذلك على أساس المعرفة الوثيقة بتحركات خلف الكواليس في الأشهر الأخيرة، وعلى أساس الشراكة في صياغة خططنا لاستمرار الحملة على كافة الجبهات، وصدقوني هذه هي البداية فقط".

وصرح وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين بالقول: "لن نوافق على إقامة دولة فلسطينية هنا، لكن إن خصصت دولة عربية أرضا لهم عندها، فلن نعارض".

وجاءت هذا التعليقات عقب تصريحات مثيرة لترامب، الذي اقترح أن تقوم الولايات المتحدة بالسيطرة على قطاع غزة وتحويله إلى ما أسماه "ريفييرا الشرق الأوسط"، مع وعد بإعادة إعمار المنطقة.

ووصف ترامب غزة بأنها "منطقة للهدم"، ودعا سكانها إلى مغادرتها إلى دول أخرى مثل الأردن أو مصر، بل وذكر أنه قد يرسل قوات أمريكية إلى المنطقة، ووعد بزيارتها شخصيا.

وفي حديثه مع نتنياهو في البيت الأبيض قبل مؤتمر صحفي مشترك، اعتبر ترامب أن "غزة ليست مكانا صالحا لحياة الناس"، وتابع: "السبب الوحيد الذي يجعلهم يريدون العودة هو عدم وجود بديل، حسبما أعتقد بقوة".