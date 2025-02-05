بالتعاون المشترك :مديرية العمل وجهاز تنمية المشروعات لافتتاح معرض لمنتجات للشباب بنادى القضاة بسوهاج

أعلنت مديرية العمل بمحافظة سوهاج ، عن افتتاح معرض المنتجات للشباب بنادى القضاة ، جاء ذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ونادى القضاة بسوهاج .

وأشار حازم على حسن وكيل وزارة العمل بسوهاج ، عن افتتاح المعرض بالتنسيق والتعاون مع جهاز تنمية المشروعات ، ونادى القضاة ، لتحقيق تنمية حقيقة بأرض سوهاج وتشجيع الشباب للاستثمار ، وإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .

أشار نادر عبدالظاهر مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر ، استهداف شباب الخريجين من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة، اصحاب الخبرة والقادرون على إدارة المشروعات الصغيرة من المهنيين والحرفيين ، وأصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية القائمة والراغبون ،في تطوير مشروعاتهم ، الفئات المهمشة وذوى الاحتياجات الخاصة.



كما حضر الافتتاح كل من المستشار عمر احمد فتحى وكيل نادى القضاة بسوهاج ، والمستشار أحمد فتحى رئيس محكمة استئناف القاهرة ، والمستشار مصطفى فهمى عضو مجلس إدارة نادى القضاة ، ونادر عبدالظاهر مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر.