بالتعاون المشترك :مديرية العمل وجهاز تنمية المشروعات لافتتاح معرض لمنتجات للشباب بنادى القضاة بسوهاج

محافظات
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

أعلنت مديرية العمل بمحافظة سوهاج ، عن افتتاح معرض المنتجات للشباب بنادى القضاة ، جاء ذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ونادى القضاة بسوهاج .

وأشار حازم على حسن وكيل وزارة العمل بسوهاج ، عن افتتاح المعرض بالتنسيق والتعاون مع جهاز تنمية المشروعات ، ونادى القضاة ، لتحقيق تنمية حقيقة بأرض سوهاج وتشجيع الشباب للاستثمار ، وإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .

أشار نادر عبدالظاهر مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر ، استهداف شباب الخريجين من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة، اصحاب الخبرة والقادرون على إدارة المشروعات الصغيرة من المهنيين والحرفيين ، وأصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية القائمة والراغبون ،في تطوير مشروعاتهم ، الفئات المهمشة وذوى الاحتياجات الخاصة.


كما حضر الافتتاح كل من المستشار عمر احمد فتحى وكيل نادى القضاة بسوهاج ، والمستشار أحمد فتحى رئيس محكمة استئناف القاهرة ، والمستشار مصطفى فهمى عضو مجلس إدارة نادى القضاة ، ونادر عبدالظاهر مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر.

سوهاج محافظة سوهاج نادي القضاة مديرية العمل افتتاح معرض

مواد متعلقة

بالاسم ورقم الجلوس..تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بسوهاج

محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 62%

وكيل تعليم سوهاج يتابع فاعليات الدورة التدريبية للمعلمين بالمرحلة الابتدائية

خلال ساعات..اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول بسوهاج

وكيل تعليم سوهاج يتابع البرنامج التدريبي لمعلمات رياض الاطفال

رئيس جامعة سوهاج يكرم فريق عمل التصنيف الدولي جرين ماتركس للجامعات المستدامة

تعانى مرض نفسى..انتحار فتاه داخل غرفة نوم بمنزلها بالطابق الأرضي بمركز جهينه بسوهاج

خمسينىي يتخلص من حياته بقرص لحفظ الغلال لسوء حالته النفسيه بمركز طهطا بسوهاج
ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت أرسنال LIVE.. مشاهدة مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة أرسنال × نيوكاسل يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الرابطة الإنجليزية

شاهد مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد بث مباشر مجانا.. مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد | كأس الرابطة الإنجليزية

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

عاجل|البيت الأبيض يُعلن عن خطة أمريكية مرتقبة بشأن غزة

عاجل.. هاني أبو ريدة يرفض طلب حسين لبيب

إدارة ليفربول تتلقى تحذيرًا بشأن صلاح

عاجل.. الحكم محمود البنا يتقدم ببلاغ ضد أحمد حسام ميدو