عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن مباراة بتروجيت للإصابة

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

يغيب عمر كمال عبد الواحد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة بتروجت المقرر لها غدًا الخميس، ضمن منافسات ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

وكشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، عن عدم مشاركة عمر كمال في المران الأخير قبل مواجهة بتروجت، بسبب شعوره بآلام ‏خفيفة في العضلة الخلفية.‏

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وأوضح أن الجهاز الفني فضل استبعاد اللاعب من المباراة منعًا لتفاقم الإصابة، وسوف يخضع لتدريبات علاجية لتجهيزه للمشاركة ‏في التدريبات الجماعية لاحقًا.‏

كان الأهلي قد حقق الفوز على فريق مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من البطولة‎.‎

أحمد جاب الله أحمد جاب الله طبيب الأهلي التدريبات الجماعية النادى الاهلى

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