الأهلي يختتم استعداداته لمباراة بتروجت في الدوري المصري

الفجر الرياضي
مران الأهلي
مران الأهلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمواجهة بتروجت التي تجمع الفريقين غدًا الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

الأهلي يختتم استعداداته لمباراة بتروجت

خاض الفريق مرانه على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، وبدأ بتدريبات بدنية خفيفة قبل الانتقال إلى تنفيذ الفقرات الخططية.

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أشرف بن شرقي يبدأ برنامج التأهيل استعدادًا للعودة إلى تدريبات الأهلي

خاض حراس المرمى مرانًا قويُّا تحت إشراف ميشيل يانكون، قبل الانضمام للمشاركة في مجموعة من التدريبات التخصصية اختتمها بتقسيمة كرة قوية.

كان الأهلي قد حقق الفوز على فريق مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من البطولة.

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